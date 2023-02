L’unico blitz firmato Albino-Bianchi 

A Venezia il Cagliari ha vinto solo una volta in 16 precedenti. Un tabù però infranto l'ultima volta in cui le due squadre si affrontarono in Serie B, con un successo per 1-2.

Il rilancio

Nell'infinita B 2003-2004, a 24 squadre, la 37ª giornata è ancora un turno di passaggio ma fondamentale nella corsa promozione della squadra di Reja. Il 10 aprile 2004 arriva al "Penzo" dopo aver rimontato il Como la settimana prima, la gara che ha ridato la vittoria dopo oltre un mese. Al 38', per un fallo segnalato contro, lo stesso Reja viene allontanato per proteste. Ma un minuto e il Cagliari passa: Esposito mette all'indietro dal fondo, Suazo fa velo e a rimorchio Albino sblocca il risultato. Il Venezia resta in dieci al 64', questo favorisce i rossoblù che raddoppiano all'88' con un colpo di testa vincente da due metri di Bianchi su assist di Zola. Il successivo gol di Poggi non cambia la situazione: è la seconda vittoria di fila delle sette valse il ritorno in Serie A.

Il bilancio

Oltre a questa vittoria il Cagliari ha fatto punti altre 6 volte, tutti pareggi, con lo 0-0 del 22 maggio scorso tristemente noto. Il Venezia ha vinto 9 volte.