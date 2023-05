L’unica garanzia è Ragatzu 

Al netto delle ipotesi sui motivi del passo indietro - provocazione, stanchezza, offerte ricevute - stando così le cose ragionare sul futuro è difficile, per non dire impossibile. L’iscrizione al campionato 2023/2024 potrebbe essere l’ultima cosa che Marino farà da dirigente dei bianchi. Ma può anche essere che il patron resti al suo posto, e allora ci sta che con Occhiuzzi si sia confrontato sulla possibilità di prolungarne il contratto in scadenza il 30 giugno.

Olbia. La quiete dopo la tempesta. E (forse) prima della rivoluzione. Dieci giorni dopo la fine della stagione, mentre altrove si parla di rinnovi e programmazione della prossima, a Olbia tutto ruota intorno alle ultime parole di Alessandro Marino. E alle voci sulla rottura con l’allenatore Roberto Occhiuzzi. «Nelle settimane che ci separano dall’iscrizione al prossimo campionato porterò avanti le attività di gestione aziendale ma al contempo ascolterò le proposte di acquisizione del club», ha dichiarato il presidente venerdì scorso attraverso una nota ufficiale della società, che il massimo dirigente guida da 7 anni in Serie C.

Futuro incerto

Al netto delle ipotesi sui motivi del passo indietro - provocazione, stanchezza, offerte ricevute - stando così le cose ragionare sul futuro è difficile, per non dire impossibile. L’iscrizione al campionato 2023/2024 potrebbe essere l’ultima cosa che Marino farà da dirigente dei bianchi. Ma può anche essere che il patron resti al suo posto, e allora ci sta che con Occhiuzzi si sia confrontato sulla possibilità di prolungarne il contratto in scadenza il 30 giugno.

Prima che il rapporto si incrinasse (cronaca degli ultimi giorni) per ragioni che andrebbero oltre il discorso tecnico-tattico, di modo che al momento l’ex Cosenza sarebbe fuori dal progetto Olbia.

Tanti ai saluti

L’unica ufficialità proveniente dalla società è che, a oggi, tutto è fermo. Mentre qualcuno ha già salutato, leggi Sposito, che ha ringraziato via social l’Olbia Calcio prima di tornare al Sangiuliano City, dal quale era arrivato in prestito a gennaio. Rientreranno al club di appartenenza dopo il 30 giugno anche Contini (Cagliari), Bellodi (Milan), Zanchetta (Spal), Gabrieli (Sudtirol), Sueva (Cosenza) e Babbi (Atalanta), più l’infortunato Gelmi (Atalanta). Quanto a Dessena, giunto dalla Virtus Entella con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di obiettivo raggiunto, l’ex capitano del Cagliari rimarrà in Gallura in quanto il traguardo, la salvezza, è stato centrato. In scadenza anche i contratti di Van der Want, Brignani, Emerson, Arboleda, Sperotto, La Rosa, Palesi, Occhioni, Konig. Prolungato a stagione in corso fino al 2024 quello di Mordini; ceduto al Cagliari a gennaio invece Travaglini, in scadenza il 30 giugno.

Chi resta

In piedi con contratti pluriennali i rapporti con Ragatzu, prolungato recentemente fino al 2025 quando scadranno anche Biancu e Boganini. Termine 30 giugno 2024, infine, per gli accordi sottoscritti con Fabbri, Incerti, Nanni e Corti. Una discreta eredità che Marino porta in dote a chi vorrà subentrargli. O un buon punto di ripartenza per l’ottavo anno di Marino alla presidenza dell’Olbia nel calcio che conta.

