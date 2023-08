L’unica certezza? I quattro della difesa  

Qualche sorriso in meno, perché ora ad Asseminello si sente l'aria della grande sfida, quella dell'esordio in Serie A, riconquistata all'ultimo tuffo e che il Cagliari vuole difendere con le unghie e con i denti. Ranieri conta i presenti e valuta la formazione migliore per mettere qualche sassolino negli ingranaggi del Torino guidato, per la terza stagione di fila, da Juric e che schiererà sulla fascia l'ex Bellanova.

La prima volta

Sempre out gli infortunati Mancosu, Lapadula e Rog, a parte Pereiro e Desogus, Ranieri nella seduta di ieri mattina ha potuto vedere lavorare in gruppo l'ultimo arrivato, Prati. Il giocatore (che ha scelto il numero 16) è in buone condizioni, ma non avendo mai giocato amichevoli con la Spal, deve ancora trovare il ritmo partita. Probabile comunque che il tecnico lo inserisca nella lista dei convocati per Torino. Grande attenzione è stata data alla tattica.

La formazione

La certezza è la difesa, con la conferma di Radunovic, preferito a Scuffet, tra i pali e la linea a quattro composta da Zappa, Dossena, Obert e Augello. Ranieri poi studia il modo migliore per frenare il Toro e, anche per questo, potrebbe decidere di rinforzare gli ormeggi in mezzo, con tre giocatori come Makoumbou, Sulemana e Deiola, affidando al solo Pavoletti il peso dell'attacco, con Nandez a destra e uno tra Azzi, Oristanio e Luvumbo a sinistra. (al.m.)

