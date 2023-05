L’unica certezza è Puddu al ballottaggio 

Soddisfatto Mario Puddu, che nel corso di uno spoglio accidentato ma avvincente è apparso da subito saldamente in testa, consolidando col passare delle ore e l'affluire dei risultati un vantaggio sui due avversari che dai circa 500 voti iniziali è cresciuto fino a sfiorare quota 800 per poi assestarsi intorno ai 700. Dati non ancora ufficiali quand’era passata la mezzanotte, ma affidabili. «Siamo arrivati in finale ma la partita decisiva è ancora tutta da giocare», ha commentato l’ex sindaco arrivando nella sua sede elettorale di via Carmine verso le 20,30: «Mi spiace dover disturbare ancora i nostri elettori, che ringrazio, ma do loro appuntamento fra due settimane per restituire ad Assemini un'amministrazione attenta e più vicina alle esigenze dei cittadini». Dichiarazioni rilasciate quando ancora non si sapeva se il suo avversario al ballottaggio sarebbe stato il suo ex assessore Diego Corrias oppure la candidata a sindaco del centrodestra Niside Muscas. Un dubbio che si è sciolto solo ben oltre la mezzanotte, quando finalmente si sono concluse le operazioni di voto nella sezione 21, una di quelle attive in via Giuseppe Di Vittorio.

Inviato

Assemini. Ballottaggio: ad Assemini sarà necessario un altro voto, l'11 e il 12 giugno, per decidere chi sarà il sindaco. L’unica certezza, al momento, è che vi prenderà parte l’ex sindaco grillino Mario Puddu, alla guida di uno schieramento civico di cui fanno parte anche Udc, Riformatori, Sardegna Venti20, è stato il candidato a sindaco più votato. Alle sue spalle, nettamente distanziati dal primo ma quasi appaiati fra loro, Niside Muscas, la candidata di Fdi, Lega e Forza Italia, e Diego Corrias, a capo di uno schieramento progressista costruito attorno al patto M5s-Pd. Fra loro, un pugno di voti: a vantaggio dell’una, secondo i dati dei rappresentanti delle liste di centrodestra; dell’altro, secondo quelli di centrosinistra e del M5s. In ballo fino a tarda notte i dati dell’ultima sezione rimasta da scrutinare: la 21. Certo il ricorso: sarà inevitabile un nuovo conteggio delle preferenze.

La rivincita dell’ex

Soddisfatto Mario Puddu, che nel corso di uno spoglio accidentato ma avvincente è apparso da subito saldamente in testa, consolidando col passare delle ore e l'affluire dei risultati un vantaggio sui due avversari che dai circa 500 voti iniziali è cresciuto fino a sfiorare quota 800 per poi assestarsi intorno ai 700. Dati non ancora ufficiali quand’era passata la mezzanotte, ma affidabili. «Siamo arrivati in finale ma la partita decisiva è ancora tutta da giocare», ha commentato l’ex sindaco arrivando nella sua sede elettorale di via Carmine verso le 20,30: «Mi spiace dover disturbare ancora i nostri elettori, che ringrazio, ma do loro appuntamento fra due settimane per restituire ad Assemini un'amministrazione attenta e più vicina alle esigenze dei cittadini». Dichiarazioni rilasciate quando ancora non si sapeva se il suo avversario al ballottaggio sarebbe stato il suo ex assessore Diego Corrias oppure la candidata a sindaco del centrodestra Niside Muscas. Un dubbio che si è sciolto solo ben oltre la mezzanotte, quando finalmente si sono concluse le operazioni di voto nella sezione 21, una di quelle attive in via Giuseppe Di Vittorio.

Un vantaggio, quello di Puddu, in gran parte trainato dal successo della sua lista civica, che ha fatto la parte del leone nelle preferenze, e maturato nelle sezioni della zona di via Coghe.

I duellanti

Fra gli altri due candidati, per ore, il testa a testa è stato serrato: Diego Corrias e Niside Muscas hanno viaggiato appaiati e lo sono rimasti sino alla fine, si superavano a vicenda rimanendo comunque distanziati, di volta in volta, di poche decine di voti. Una sfida avvincente andata avanti fino a tarda notte, con riconteggi estenuanti, schede contestate e nervi a fior di pelle. Attesa snervante nelle sedi elettorali di via Cagliari (Muscas) e via Belli (Corrias).

Fuga dalle urne

Inevitabile mettere in evidenza il dato sull'affluenza: 46,65 per cento. In pratica, su poco meno di 23 mila aventi diritto hanno votato 10.700: il dato più basso di sempre ad Assemini, dove cinque anni fa al primo turno votarono più della metà degli elettori: il 50,6 per cento, per la precisione, poi scesi al 41,33 nel turno di ballottaggio. La sezione più virtuosa è stata la 3, nel seggio delle scuole medie di corso America, con il 52,73 per cento dei votanti. Quella a più alto tasso di astensionismo invece è la 21, nelle scuole elementari di via Giuseppe Di Vittorio: 42,83 per cento. Alle urne sono mancati soprattutto i giovani, ma non solo: da un lato è ovvio che una buona parte dell'elettorato ad Assemini è rappresentato da pendolari che abitano nel territorio del Comune ma di fatto lavorano e sentono di appartenre al capoluogo, dall'altro è indiscutibile che in questa competizione manchino diversi nomi storici: il Psd'Az di Gigi Garau, da più di trent'anni in Consiglio, non ha presentato una lista, in Forza Italia non si sono candidati né l'ex candidato a sindaco Antonio Scano né l'ex presidente del Consiglio comunale Francesco Desogus. Ed è anche facile intuire che buona parte dell'elettorato di sinistra e centrosinistra non abbia sposato il progetto del campo progressista a guida Cinquestelle.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata