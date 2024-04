Lungosaline a una corsia: coro di no 

Chiudere una corsia del Poetto per fare spazio ai parcheggi? Ipotesi molto difficile.

La proposta dei balneari di risolvere il problema della carenza di soste nel lungomare, destinando nei fine settimana a posteggi una corsia da Cagliari verso Quartu e istituendo il limite di 30 km orari in quella restante, sta facendo molto discutere.Perché se da un lato in questo modo si aumenterebbe il numero delle aree di sosta a disposizione, dall’altro si rischia una paralisi alla circolazione in ingresso alla città con gravi ripercussioni sul traffico, lunghe file e persone che non riuscirebbero a tornare a casa se non dopo code estenuanti.

I vigili urbani

«Avere una strada a doppio senso dove da una parte, da Quartu a Cagliari ci sono due corsie a 50 chilometri orari, e dall’altra una con un limite di 30, non sembra un’ipotesi fattibile» spiegano dal Comando della Polizia locale, «non dimentichiamo che il dimensionamento della strada è stato studiato in base ai flussi circolatori, sia d’estate che d’inverno. Se togli una corsia, il flusso di traffico resta sempre quello e si andrebbero a creare file lunghe chilometri con automobilisti furenti, soprattutto nel fine settimana». Per questo motivo, «la proposta deve essere valutata attentamente partendo dal fatto che non è possibile il limite di trenta da una parte e di cinquanta dall’altra».

I pendolari

L’ipotesi non piace a chi ogni giorno si sposta per lavoro. Come Giulia Scano 32 anni: «Passo spesso dal Poetto perché viale Marconi è un deliro, ma se chiudono una corsia per tornare a Quartu ci vorrà un’eternità. Non bisogna pensare solo a quelli che devono parcheggiare per andare al mare ma anche a chi fa il pendolare non per andare a divertirsi».

Anche Giovanni Manca, 48 anni, è dello stesso parere: «Le quattro corsie al Poetto non sono sostituibili perché né viale Marconi né la 554 possono essere delle alternative allo stato attuale. Forse sarebbe meglio incentivare ad andare al mare con i mezzi pubblici e non ricavare parcheggi in questo modo andando a danneggiare chi si deve spostare per lavoro e creando ulteriore traffico».

Il problema

Resta il problema della carenza di parcheggi al Poetto. Già lo scorso fine settimana complice il caldo estivo la spiaggia è stata presa d’assalto da migliaia di persone e molte hanno lasciato le auto in curva, nei parcheggi per i disabili, negli spartitraffico e persino dentro le rotatorie.

E il problema sarà ancora più grave nei prossimi anni quando i parcheggi saranno sempre meno.

Altra questione è poi quella dei parcheggi a pagamento. Anche questi, stagionali, sono ogni anno al centro delle polemiche sia da parte dei gestori dei chioschi che dei bagnanti. Più volte il titolare de La Marinella Mohamed Serour, ha sottolineato il divario con Cagliari, «dove non si paga, mentre qui devi pagare anche solo 5 minuti per entrare a bere un caffè e allora è chiaro che la gente va via, in altri posti dove non deve pagare».

