Lungomare, un rilancio a metà 

L’apertura del “ponte dei sospiri” di San Bartolomeo ha consentito a migliaia di cagliaritani di scoprire, a piedi o in bicicletta, il lungomare di Sant’Elia, uno degli angoli più incantevoli della città. Il Golfo degli Angeli con il suo mare verde smeraldo che avvolge i monti di Capoterra ferito, però, dai chioschi comunali vandalizzati. Locali rasi al suolo dai soliti ignoti. Uno sfregio che il quartiere con il borgo più bello della città non merita. La strutture sono abbandonate anche perché il Comune non è riuscito a completare la gara d'appalto per la gestione. Ora, per sistemarle e riparare i danni saranno necessari tanti soldi pubblici.

Gara bloccata anche per il porticciolo del borgo. A completare lo scenario la passeggiata sbarrata che va dal molo Ichnusa a Su Siccu: la consegna dell’opera è in ritardo

La distruzione

Erano belli, ricoperti di marmo travertino, con un loggiato e i bagni. Di tutto questo non è rimasto praticamente niente. La parete trasformata in una gigantesca lavagna imbrattata con le solite scritte realizzate da qualche stupido innamorato. Sorte peggiore ha avuto il locale che avrebbe dovuto ospitare bancone, frigobar ed espositori per le bibite: dopo aver sfondato la finestra di legno, l'interno è stato trasformato in un immondezzaio. Ancora scritte, bottiglie di plastica, pareti annerite da un rogo e un bauletto di uno scooter dal destino incerto.

«I chioschi sono stati realizzati dal comune su area facente parte del demanio marittimo e di competenza della Capitaneria di porto, cui devono essere riconsegnati», afferma Fioremma Landucci, assessora comunale al Patrimonio.

«Il Comune ha effettuato l'accatastamento e ha comunicato alla Capitaneria, già da gennaio, la disponibilità alla riconsegna. Alla nostra nota del 30 gennaio non c'è stato riscontro. Sentita per le vie brevi circa un mese fa, la Capitaneria ha risposto che avrebbe riscontrato prontamente la nota facendo eventuali osservazioni, ma ancora non si è visto niente».

Lavori insabbiati

La costruzione del porticciolo è ferma da un anno e per concludere i lavori mancano ancora i parcheggi, le banchine e il dragaggio, un’operazione fondamentale per arginare le secche causate dalle correnti marine. Lo stop è nato da una diatriba burocratica tra l’associazione temporanea di imprese capeggiata dalla Ciro Menotti, la società vincitrice dell’opera poi affidata in subappalto alla “Restauro Ambiente” (la stessa che stava realizzando il ponte ciclo pedonale e il cui contratto è stato rescisso dal Comune) e la Regione. La società ha interrotto la realizzazione del porticciolo perché la Regione non ha adeguato il tariffario ai prezzi post Covid delle palancole (barriere che evitano l’afflusso dell’acqua) utilizzate per la realizzazione delle banchine. Dopo la pandemia il costo di questi componenti è volato oltre il 300%. Il successivo ricorso al Tar è stato vinto dall’associazione di imprese. Il paradosso è che sul porto per la piccola pesca di Sant’Elia stanno per arrivare altri 1,8 milioni di euro che non potranno essere utilizzati sino a quando non sarà concluso il contenzioso.

A Palazzo Bacaredda tutto è fermo in attesa che a giugno la nuova Giunta prenda possesso del Comune, di certo – anche se le modalità dovranno essere decise – sarà bandita una nuova gara, mentre è pressoché escluso un ricorso legale che ingarbuglierebbe ancora di più la vicenda.

