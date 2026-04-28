Lungomare, tre metri al giorno 

Il ponte Genova San Giorgio lungo 1.067 metri progettato da Renzo Piano, che ha sostituito il ponte Morandi crollato nel 2018, è stato costruito in soli 15 mesi. Non per fare un paragone improponibile, ma giusto per dare un’idea, i lavori di riqualificazione del lungomare di Torregrande, 1.300 metri scarsi piatti come un biliardo, avviati a settembre 2023 ad oggi, all’incirca dopo 3 anni e giorni lavorativi 756, non sono terminati.

«Lungomare aperto»

«A metà giugno la pavimentazione sarà ultimata e il lungomare aperto in tutta la sua lunghezza, da Villa Baldino all’ex hotel del Sole. Resterà da sistemare parte del verde, piantare qualche pianta e rivedere alcuni particolari», racconta l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri.

I ritardi

A settembre 2023 il Comune annunciava il via ai lavori “del progetto da 4 milioni 335mila euro, a cura del raggruppamento temporaneo di professionisti Dodi Moss – studio Sulmona e Sab che sarà realizzato dall’impresa Cancellu di Nuoro grazie ai fondi della Programmazione territoriale con un ribasso del 18,111% che avrà 365 giorni di tempo per concludere i lavori”. Non è andata proprio così, i giorni di calendario vanno raddoppiati e lavorativi triplicati; di fatto in questi tre anni si è proceduto a una media di 4/500 metri all’anno, all’incirca 2/3 metri al giorno. «Bisogna precisare che si tratta di un’opera complessa, sappiamo bene le difficoltà per abbattere i pini, gli intoppi che si sono verificati in corso d’opera. Ogni lavoro ha la sua storia e questa non è stata semplice», puntualizza l’assessore. Qualche passaggio, giusto per memoria.

L’attesa

Dopo una serie di intese per varare l’Accordo di programma tra la Regione e l’Unione Costa del Sinis-Terra dei Giganti, a fine 2019 viene sottoscritta la convenzione di finanziamento per 5,7 milioni; da allora in poi si viaggia tra carte, bando di gara e le proteste per il taglio dei pini che in prima battuta si voleva radicale. Solo nel 2023 i lavori vengono affidati. «Dopo tre anni, si chiude un lavoro di grande qualità che dà decoro al nostro lungomare», conclude Licheri. Che il percorso non abbia conosciuto ostacoli non si può negare, prova ne sia che una settimana fa la Giunta ha approvato la quarta perizia di variante per sostituire su tutto il lungomare la pavimentazione in calcestre con un materiale più drenante e solido oltre la rimozione di 11 pini ad «alto rischio di schianto». I restanti 21 tra le vie dei Catalani e Tommaseo sono a rischio, 9 di grado “elevato” e 12 “moderato”.

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