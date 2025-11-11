Lungomare, spunta fuori la sorpresa 

C’è poco da dire: a guardarlo, il nuovo lungomare di Torregrande è un altro mondo rispetto a quello di un anno fa. Via l’asfalto rovinato dalle radici degli alberi, via i marciapiedi sconnessi e pericolosi. Al loro posto, una passeggiata elegante, ordinata, con vista mare e un colpo d’occhio finalmente degno della borgata marina. I lavori di riqualificazione, finanziati con 4,3 milioni di euro nell’ambito della Programmazione territoriale “Costa del Sinis – Terra dei Giganti”, stanno arrivando fino alla piazza della Torre, ultimo tassello di un progetto atteso da anni. Peccato che dietro la facciata scintillante si nasconda qualche crepa.

La scoperta

A sollevare i primi dubbi sulla funzionalità del nuovo lungomare è stato il presidente della commissione Lavori pubblici, Giuliano Uras, durante un sopralluogo nel tratto già ultimato, quello che guarda al porticciolo. «Gli allacci fognari per eventuali nuovi chioschi sono stati predisposti?», ha chiesto ai dirigenti presenti, Alberto Soddu (Lavori pubblici) e Sara Angius (Sviluppo del territorio). La risposta non è stata incoraggiante: «Al momento solo il ristorante alla fine della passeggiata ha chiesto e ottenuto l’allaccio. Altri non ne sono previsti». A quel punto è stato lo stesso Uras a tradurre in parole semplici il rischio concreto: «Questo significa che, se in futuro, come è molto probabile in vista della redazione del nuovo Piano chioschi, qualche operatore dovesse ottenere l’autorizzazione per aprire un nuovo esercizio, si dovrà intervenire di nuovo, rompendo dove i lavori sono appena stati conclusi. Un’assurdità che rischia di vanificare parte degli sforzi fatti». «Un disastro», hanno commentato i consiglieri di minoranza Francesco Federico e Francesca Marchi.

Le criticità

Sul fronte del cantiere, l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, ha rassicurato che «l’impresa esecutrice si è detta disponibile a intervenire per correggere eventuali lavori non a regola d’arte». Tra le criticità evidenziate, la necessità di creare una fascia di vegetazione tra la spiaggia e la passeggiata per impedire che il vento trascini la sabbia sul marciapiede. Anche le aiuole, oggi riempite con graniglia difficile da pulire, dovranno essere ripensate. Intanto si attendono gli esiti delle prove di trazione sugli alberi della piazza, ma la fiducia è che il lungomare possa essere fruibile per la prossima estate.

La pista

Il sopralluogo è poi proseguito lungo la pista ciclopedonale che collega Torregrande all’Imc. Anche qui, l’impatto visivo è ottimo ma non mancano le pecche: alcuni alberi appena piantati sono già secchi, le erbacce hanno invaso i bordi e le panchine in legno mostrano difetti. La consegna ufficiale dei lavori è prevista a febbraio, anche se una proroga non è da escludere. Nel frattempo, il Comune guarda avanti: restano fuori dagli interventi gli ultimi 800 metri che separano l’Imc dal porticciolo, rimasti esclusi per mancanza di fondi. «Abbiamo chiesto alla Regione un finanziamento di due milioni di euro per completare il tratto», hanno detto i dirigenti.