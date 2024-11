Lungomare: spazzatura e sporcizia 

Un pasto consumato all’aperto in una bella giornata di sole. Peccato che piatti, tovaglioli di carta e lattine finiscano per strada, a fianco al contenitore dei rifiuti. Uno spettacolo pessimo nella zona del Lido, a un passo dal mare e dalla spiaggia, nel lungomare frequentato ogni giorno da migliaia di cagliaritani e da turisti. «È intollerabile vedere questo sconcio», commenta una coppia di anziani in passeggiata.

I vacanzieri, anche ieri numerosi, hanno assistito a uno spettacolo poco edificante. E, guardando le loro espressioni sorprese, molti cittadini si sono vergognati. «È disturbante il contrasto tra la bellezza del luogo e il modo in cui certe persone lo trattano», osserva un runner che quasi quotidianamente utilizza la pista per allenarsi.

Qualcuno auspica che aumentino i contenitori dei rifiuti in una zona dove in tanti vanno a mangiare dai “caddozzoni”.

