Lungomare sfregiato dalle discariche «Non se ne può più» 

Il Parco degli Anelli e la passeggiata del lungomare sono nati con l'intenzione di abbellire uno scorcio di Sant'Elia tra i più suggestivi. A rovinare tutto ciò, però, ci sono le discariche abusive che che spuntano come funghi: vicino all'Arena Grandi Eventi e nella stradina in terra battuta adiacente al parco, regna il degrado più assoluto.

Ci sono resti di barche e di materiali edili, elettrodomestici, pneumatici, materassi, attrezzi da lavoro. Materiale ingombrante e anche inquinante, insomma. Fino a poco tempo fa c'erano persino carcasse d'auto, poi fortunatamente sono state rimosse. Come se non bastasse, i rifiuti si trovano anche nello specchio d'acqua all'altezza della Lega Navale, vicino al Padiglione Nervi e, seppur in maniera molto minore, in quello del porticciolo della piccola pesca, poco prima del ponticello che collega il parco degli anelli a Su Siccu. Per non parlare delle siringhe, che periodicamente sbucano tra i cespugli.

Il Comune

L'assessore comunale all'Igiene del suolo, Alessandro Guarracino, si limita a dire che «in giornata, il servizio competente manderà qualcuno a verificare la situazione» per poi decidere come agire, e che si «confronterà con gli uffici preposti per capire l'entità del problema». I terreni sono in parte Demanio regionale, in parte gestiti dal Comune. Intanto, però, passeggiare in quella zona è diventato quasi impossibile, come dicono gli abitanti.

Le proteste

«Se ci vogliamo fare una camminata dal nostro bellissimo lungomare fino al parco degli Anelli, dobbiamo stare attenti dove mettiamo i piedi e dove facciamo passare i nostri cani per non schiacciare una siringa, e il cattivo odore che emanano queste discariche è insopportabile», dice Ignazio Vacca, residente in via Borgo Sant'Elia. «È triste che una zona che dovrebbe essere il fiore all'occhiello del quartiere, sia deturpata dagli incivili. Però qualcuno tra Regione e Comune deve intervenire», osserva. «Va bonificato tutto, non bisogna solamente ripulire dai rifiuti», aggiunge invece Teresa Serra, abitante di via dei Musicisti: «Occorreun presidio costante della polizia municipale, e la videosorveglianza. Altrimenti il problema non verrà risolto e questo luogo continuerà ad essere terra di nessuno», dice. Uno scempio: «Qui i turisti, appena vengono, scappano», dicono i residenti.

