Lungomare, riparte il cantiere 

Sarà la volta buona? Dopo il lungo stop a Torregrande sono ripresi i lavori di riqualificazione del lungomare. Da lunedì gli operai sono impegnati nell’intervento di scarificazione dell’asfalto e nella demolizione dei bitumi. Nei prossimi giorni si procederà con la demolizione delle piante e la contestuale messa in posa delle condutture; successivamente si potranno effettuare le prove di stabilità sui pini da salvaguardare. Il cantiere, aperto a metà settembre, si era fermato poche settimane dopo l’avvio dei lavori per problemi legati alle caratteristiche del sottosuolo, diverse rispetto a quelle previste nel progetto. Da qui la necessità di una perizia suppletiva «che non comporterà costi aggiuntivi» avevano precisato dal Comune. Ad aumentare, invece, sono inevitabilmente i tempi di realizzazione: il ritardo di tre mesi finora accumulato sul cronoprogramma impone una rimodulazione delle scadenze. Fino a giugno (salvo intoppi, senza ulteriori interruzioni) l’impresa continuerà a lavorare sul lato destro della torre costiera, nel tratto tra la piazza centrale e Villa Baldino. Poi i lavori si fermeranno per evitare disagi a commercianti, residenti e turisti durante la stagione estiva. I mezzi meccanici torneranno sul lungomare in autunno sul lato opposto, ma sempre procedendo per step. ( m.g. )

