Lungomare, radici da salasso 

Via Lungomare è solcata dalle radici dei pini marittimi che sollevano il vecchio lastricato, fino a creare sporgenze insidiose. Ma quello che finora poteva essere solo un disagio per gli utenti della strada, ora rischia di trasformarsi in un problema per il Comune di Tortolì dopo che sono fioccate denunce per le cadute avvenute proprio a causa della condizione disastrata. L’ultima è in mano al giudice del Tribunale di Lanusei, Andrea Rambelli, che dovrà decidere se riconoscere l’ente responsabile delle lesioni che un uomo di Tortolì ha riportato per essere inciampato proprio in una radice sporgente. I danni richiesti ammontano a 25mila euro. Se il giudice dovesse accogliere la richiesta dell’avvocata Fabiana Pilia, il rischio è creare un precedente pericoloso anche perché il tratto non è mai stata riparato e l’emergenza resta altissima.

Il caso

Era il 5 giugno del 2024 quando un signore sulla sessantina di Tortolì stava transitando in via Lungomare. Conosceva bene quel tratto e le sue condizioni, ma evidentemente è stato tradito da un lastricato che definire impraticabile è un eufemismo. Era caduto a terra battendo il viso così violentemente da fratturarsi la spalla e finire in ospedale. Era seguita una lunga e rognosa riabilitazione prima che si rimettesse in sesto. Il Comune, coperto da assicurazione, fa valere le sue ragioni e si costituisce in giudizio: «All’epoca dei fatti - sostengono dal palazzo di via Garibaldi - il tratto interessato dall’incidente ricadeva in area del Demanio pubblico, ramo Marina mercantile e, pertanto, non di nostra competenza». Ma in questi ultimi anni, oltre al caso finito al centro della lite giudiziaria, diverse sono state le segnalazioni di traumi provocati da cadute a causa dei lastroni.

Verso la svolta

Nella parte di centrale di via Lungomare, terrazza affacciata sul porto di Arbatax, la strada è difformata. L’emergenza è ciclica, perché qualche anno dopo gli interventi scatta di nuovo l’emergenza. Le discrepanze sono visibili a occhio nudo, ma soprattutto i turisti, che non conoscono l’emergenza di quel tratto, restano vittime delle trappole. Nel 2025 il Comune ha acquisito la strada al proprio patrimonio e nei prossimi giorni gli amministratori firmeranno la convenzione per il finanziamento regionale milionario che servirà per realizzare i lavori di sistemazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA