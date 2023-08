Lungomare Poetto, un’alba piena di bottiglie 

Le premesse erano buone. Nelle scorse settimane il sindaco Graziano Milia aveva firmato un’ordinanza che limitava la vendita di bevande in vetro e lattine nelle ore serali e in particolari contesti e luoghi, per trascorrere un’estate in sicurezza ed evitare cumuli di rifiuti.

Peccato però che i vandali non siano stati minimamente toccati dal provvedimento. Basta infatti portarsi le bottiglie da casa e il gioco è fatto. Succede soprattutto al Poetto dove ogni giorno gli operai della De Vizia, si trovano davanti uno scenario desolante. Decine e decine di bottiglie abbandonate lungo la passeggiata e persino nel parco giochi per i bambini.

Il divieto riguarda le aree all’aperto in prossimità di manifestazioni pubbliche e più in generale lungo tutta la fascia costiera, dal confine col territorio di Cagliari fino a Maracalagonis. Le consumazioni con le bottiglie sono consentite esclusivamente all’interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente, si legge nell’ordinanza, «autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell’esercente al termine della consumazione, di attivarsi per smaltire le bottiglie di vetro e le lattine». Nei restanti casi, la vendita per asporto è consentita unicamente in bicchieri di carta o di plastica.

