Lungomare, l’ultimo miglio 

È l’ultimo miglio, quello più delicato e atteso. Dopo mesi di attesa e una stagione balneare vissuta tra entusiasmi e incertezze, il cantiere del lungomare di Torregrande torna a rianimarsi. Da lunedì gli operai della ditta Cancellu riaccenderanno i mezzi per riprendere i lavori sospesi a luglio alla sinistra della torre aragonese. Da lì il tracciato si allungherà fino a piazza della Torre, epicentro del progetto e teatro dell’intervento più consistente che porta con sé la necessità di smantellare i dehors e gli arredi funzionali alle attività di pubblico esercizio collocati nelle aree interessate dal cantiere.

Suolo libero

Il provvedimento, emanato dal Comune, riguarda tre attività affacciate sul lungomare e sulla piazza della Torre, chiamate a liberare il suolo pubblico in tempi stretti. La borgata marina, che ha appena archiviato un’estate con il fiato corto, si prepara così a convivere di nuovo con transenne e ruspe. Una fase necessaria, spiegano dall’amministrazione, per consegnare entro la prossima primavera un fronte mare finalmente rinnovato. «I lavori dovrebbero concludersi nella primavera 2026 secondo il cronoprogramma approvato e finanziato dall’Unione dei Comuni del Sinis Terra dei Giganti», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri. «Non escludiamo, tuttavia, di valutare tempi leggermente più lunghi se si renderanno necessari ritocchi o adeguamenti». Da completare, ad esempio, ci sono le prove di stabilità delle alberature, la sistemazione degli arredi, mentre sul lato della passeggiata che guarda al porticciolo sarà necessario rimettere mano alla pavimentazione in calcestruzzo drenante. Sul calendario, intanto, gli operatori locali non distolgono lo sguardo. Il presidente del Centro Commerciale Naturale di Torregrande, Luigi Casu, interpreta i pensieri di molti: «Ci auguriamo che l’intervento venga completato prima di Pasqua. Quella sarà la prima vera prova di una stagione turistica che inizia sempre prima, mentre noi fatichiamo ancora a prolungarla quanto servirebbe».

Estate agrodolce

Una stagione che, nonostante il meteo ancora clemente, mostra già segni di rallentamento: «Alcuni esercizi hanno chiuso, i turisti sono pochi», ammette Casu. Il bilancio dell’estate 2025 resta comunque positivo, seppure senza entusiasmi. «Meglio dello scorso anno, ma ben lontano dai numeri del boom post-Covid - sottolinea Casu – I fine settimana hanno retto, soprattutto grazie agli eventi organizzati, ma nei giorni feriali regnava la calma piatta. Serve maggiore coordinazione tra la frazione e la città, per evitare sovrapposizioni e dispersioni. Per il prossimo anno auspichiamo un coinvolgimento più deciso da parte dell’amministrazione». Torregrande punta a regalarsi un lungomare capace di diventare biglietto da visita e volano economico, anche se non manca chi (soprattutto tra i residenti) fa notare che a fronte di una passeggiata che si appresta a brillare di nuovo, le retrovie della borgata restano in condizioni pietose, tra marciapiedi sconnessi, strade dissestate e un decoro urbano che continua a latitare.

