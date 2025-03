Lungomare, lavori in corso già da rifare 

I lavori legati alla valorizzazione del cammino di Sant’Efisio finanziati dalla Città metropolitana non sono ancora stati completati, ma i marciapiedi di Maddalena spiaggia hanno già ceduto in alcuni punti e sono stati danneggiati dai lavori portati avanti dall’Enel.

La polemica

Il lungo percorso di restyling del lungomare di Capoterra subisce una battuta d’arresto: le opere, completate neppure un anno fa, necessitano già di importanti interventi di manutenzione. Dalla minoranza, il presidente della Commissione di vigilanza, Silvano Corda, punta il dito sul poco controllo esercitato dal Comune sui lavori: «I marciapiedi stanno già sprofondando, questo per colpa di una amministrazione poco attenta ai lavori pubblici, non è accettabile che un’opera così importante – voluta dalla Giunta Dessì – si trovi in questo stato dopo appena un anno. Per risolvere quei problemi bisognerà spendere ulteriore denaro».

L’opposizione

D’accordo il collega di opposizione, Francesco Dessì: «Al di là dei lavori di costruzione dei marciapiedi, quello che è mancato è un controllo sugli interventi portati avanti per la posa di cavi elettrici, che hanno distrutto un’opera appena realizzata. Non credo sia questo il modo di valorizzare il nostro litorale, così come non lo sono le sbarre e i parcheggi a pagamento. Per quanto riguarda la recente decisione di interdire al traffico dei mezzi pesanti in viale Sant’Efisio ritengo sia un errore: giusto impedire la sosta selvaggia per un tempo prolungato, ma si potrebbe ricavare due stalli per permettere ai camionisti una breve sosta al bar».

Il condominio

Sulla vicenda dei marciapiedi danneggiati interviene anche Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena: «Il progetto non è ancora terminato e ci sono degli aspetti che andrebbero rivisti, credo che andrà valutato nella sua interezza, però è chiaro che su una struttura debole come quella ci transitano dei mezzi pesanti la pavimentazione sprofondi».

Il Comune

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici chiarisce la situazione: «Ci sono stati alcuni problemi, non certo derivati al modo in cui sono stati condotti i lavori, il controllo da parte del Comune non è mai mancato. Purtroppo, a causa di alcune manovre dei mezzi pesanti in transito e dei tagli realizzati dall’Enel, alcuni punti del marciapiede sono stati danneggiati: l’opera, però, verrà ripristinata dall’impresa che ha posato i cavi elettrici».

