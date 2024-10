Lungomare, lavori al giro di boa 

Trecentosessantacinque giorni di tempo sarebbero dovuti bastare, secondo contratto, a inaugurare un lungomare rinnovato e accogliente. A Torregrande, invece, la prima candelina del cantiere di riqualificazione da oltre quattro milioni di euro, coincide con il giro di boa: entro fine mese sarà completato il tratto tra il chiosco Night & Day e Villa Baldino, poi mezzi e operai si trasferiranno nella piazza della torre costiera.

Il punto

Perizie suppletive, prove di stabilità dei pini e il prolungato stop per limitare i disagi a commercianti e vacanzieri durante la stagione estiva non hanno giocato a favore del micro programma. «Ora, però, i lavori dovrebbero procedere più spediti» assicura l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete. Giovedì scorso Comune, direzione dei lavori e impresa si sono incontrati per fare il punto della situazione e fissare le prossime tappe.«La prossima settimana si procederà con il getto della pavimentazione in hydro rain - fa sapere l’esponente della Giunta - poi per completare il primo tratto del lotto resterà solo la posa del piano lato mare, destinata a rendere la connessione con l’arenile più graduale».

Il prossimo passo

Successivamente le ruspe dell’impresa Cancellu inizieranno a lavorare ai piedi della torre costiera, simbolo della frazione e centro nevralgico dell’intervento finanziato attraverso i fondi della programmazione territoriale. In quest’area il progetto, firmato dall’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e dell’amministrazione oristanese, prevede la sostituzione dell’asfalto con una nuova pavimentazione in pietra chiara, analoga a quella delle piazzette alberate che ad intervalli regolari daranno momento alla passeggiata.«Non appena i lavori nella piazza saranno bene avviati - spiega Prevete - cercheremo di far partire il cantiere sul lato del lungomare che guarda verso i pontili, avendo cura di contingentare gli interventi per creare meno disagi possibili ai titolari della attività commerciali».

Gli interventi

Esattamente come accaduto sul fronte opposto, per prima cosa saranno rimossi i marciapiedi e il manto stradale, oggi percorso a ostacoli reso impraticabile dalle radici degli alberi. Stavolta, a differenza di un anno fa, non dovrebbero esserci intoppi. «Adesso conosciamo perfettamente l’entità del sottosuolo, i costi di smaltimento e delle lavorazioni» va avanti Prevete.Lo step successivo riguarderà la prova di trazione sui pini che non sono stati destinati all’abbattimento. Saranno eseguite prove di forza, simulando l’impatto che le condizioni climatiche della zona possono arrivare ad esercitare. Per le altre alberature il destino è già segnato da una vistosa croce rossa sul tronco.

Le previsioni

Difficile al momento sbilanciarsi sui tempi di chiusura del cantiere. Senza dubbio i primi a poter godere del nuovo lungomare Eleonora d’Arborea saranno residenti e titolari dei chioschi che per un anno intero hanno dovuto fare i conti con il nastro arancione davanti agli ingressi e il panorama compromesso dalle ruspe.

