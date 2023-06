Lungomare, la ruspa non parte 

I quarantacinque giorni dall’ultima udienza, tenutasi il 22 marzo, sono scaduti a inizio maggio. Ma della sentenza sul ricorso presentato dal comitato “Salviamo i pini di Torregrande” neppure l’ombra. E così i lavori di rifacimento del lungomare, appaltati da mesi ormai, non possono partire.

L’attesa

Il Tribunale amministrativo di Cagliari, chiamato a pronunciarsi sul progetto di oltre 5 milioni di euro che prevede il rifacimento del lungomare Eleonora d’Arborea, non ha ancora messo la parola fine alla diatriba tra Comune e ambientalisti. «Non è inusuale che i giudici si prendano più tempo - spiega l’avvocato dell’ente, Gianna Caccavale - nel contenzioso sull’appalto per la raccolta dei rifiuti, di mesi ne passarono addirittura quattro. Purtroppo è impossibile prevedere una data certa».

Ogni giorno potrebbe essere quello buono, ormai, per conoscere le sorti dei maestosi alberi che ombreggiano la passeggiata fronte mare, ma che con le loro radici hanno ridotto strada e marciapiedi ad un percorso a ostacoli. «Il Tar è oberato di ricorsi sul Pnrr che avendo una scadenza imminente hanno carattere prioritario», prosegue il legale. E intanto la borgata marina si affaccia alla stagione turistica con i problemi di sempre e senza conoscere ancora il suo destino. Perché il dilemma, una volta emessa la sentenza sarà sull’avvio del cantiere: subito o a fine estate?

La decisione

«La decisione sarà frutto di un confronto con i progettisti, con la Giunta e anche gli operatori commerciali», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete.

Sulla bilancia i pro e i contro: affidare i lavori immediatamente dopo il pronunciamento del giudice (che potrebbe anche richiedere un adeguamento del progetto con il mantenimento in sede di tutti i pini, compresi i 31 che teoricamente si dovrebbero sostituire) da una parte creerebbe inevitabilmente qualche disagio agli esercenti, dall’altra consentirebbe di arrivare alla prossima stagione se non a lungomare finito, almeno a buon punto.

Gli operatori

Sulla questione le opinioni dei titolari di locali e strutture ricettive si dividono. «Bene il confronto, ma a questo punto forse sarebbe meglio attendere la fine dell’estate - osserva Paolo Pradelli, del Lido Hotel - Abbiamo già molti cantieri aperti a Oristano, sarebbe meglio curare per quanto possibile l’esistente, a cominciare dalla spiaggia». Dal lato opposto del lungomare, l’invito all’amministrazione a partire prima possibile. «D'accordo attendere la sentenza, sempre che si tratti di poche settimane, ma poi non c’è altro tempo da perdere - ammonisce Gianni Usai, del Beach Bar - I disagi? Tanto peggio di così non potrebbe andare».

