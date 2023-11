Lungomare, in arrivo altri 9 milioni 

Passeggiate, corse e pedalate fronte mare, accanto a quello che resta della storica pineta del Poetto, appena recintata e pronta a rinascere senza auto in sosta dopo anni di utilizzo come parcheggio di fortuna durante la stagione estiva. Il cantiere nel lungomare quartese riparte dopo lo stop estivo - deciso per non intralciare stagione balneare e nidificazione dei fenicotteri - con una novità che accelera l’iter per completare la riqualificazione di tutto il Poetto: il parere positivo espresso dall’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente sul progetto del secondo e terzo lotto, dal Margine Rosso sino al confine con il lungomare cagliaritano. Un intervento da 9 milioni - finanziato con fondi Pnrr - oltre ai 3 milioni già investiti nel cantiere in corso.

Il via libera

Nel documento di quattro pagine, il direttore del servizio regionale per la Valutazione impatti ambientali - dopo aver ripercorso i punti cardine del progetto preliminare - dà l’ok all’intervento sottolineando che «non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale». Parere che riguarda i due tratti che restano da progettare definitivamente: quello dal Margine Rosso sino al campo da basket, e l’altro dall’ex Bussola sino all’ospedale Marino. Un sì con alcune prescrizioni: i lavori dovranno essere sospesi dal 1 marzo al 31 agosto, per salvaguardare il periodo riproduttivo dell’avifauna. La riqualificazione del verde dovrà prevedere specie autoctone e l’eliminazione si quelle invasive, e durante il cantiere viene richiesta massima attenzione in difesa dell’habitat naturale fra spiaggia e l’oasi di Molentargius. «Un parere importante che ci consente di procedere a passo spedito con l’iter di riqualificazione di tutto il Poetto», commenta soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Nel frattempo l’impresa incaricata dal Comune ha ripreso il cantiere nel primo lotto: promenàde vista mare, con panchine e pergole per le soste all’ombra, passerelle per raggiungere la spiaggia - i deck - pista dedicata a ciclisti e runner, ciascuno con corsie riservate. Un parco lineare, con una fascia di verde fra chi passeggia e chi preferisce correre o pedalare. Interventi che poi verranno realizzati negli altri due lotti.

Gli obiettivi

Tra le priorità c’è la rinascita dell’ex pineta, senza auto parcheggiate fra gli alberi. «Verrà riportata al suo vecchio splendore, con tanto di percorsi naturalistici», spiega l’assessore Conti. «Una riqualificazione in chiave ambientale, così come in tutto il lungomare Poetto. E gli stalli per la sosta, che saranno poco più di mille, verranno concentrati in modo ordinato e regolare nel lato strada quattro corsie», ricorda l’esponente della Giunta comunale. Tempo sino a marzo per completare il primo step di lavori, nel frattempo verrà definito il progetto esecutivo per il resto e si parte con il secondo lotto. L’obiettivo - come annunciato alcuni mesi fa - resta quello di riuscire a inaugurare tutto il nuovo lungomare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

