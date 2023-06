Lungomare, il Tar apre il cantiere 

La telefonata dell’avvocato del Comune, Gianna Caccavale, è arrivata durante una riunione di Giunta. «Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal Comitato “Lungomare con i pini” contro il progetto da 5,7 milioni di euro per la riqualificazione del lungomare di Torregrande». Poche parole che per l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete hanno un solo significato: «Non c’è altro tempo da perdere, subito i lavori».

Il verdetto

Si chiude, almeno per il momento, la battaglia giudiziaria tra amministrazione civica e ambientalisti sull’abbattimento-sostituzione di una parte dei circa cento pini che ombreggiano la passeggiata Eleonora d’Arborea. Secondo i ricorrenti, dai rilievi non emergerebbe alcuna patologia tale da giustificare la rimozione di 34 esemplari. Di diverso avviso i giudici del Tar Marco Buricelli (presidente), Tito Aru (consigliere) e Oscar Marongiu (estensore) che hanno ritenuto infondate le motivazioni del procedimento presentato a fine novembre dal Comitato, rappresentato dagli avvocati Andrea Pubusa e Paolo Pubusa. «Appaiono del tutto evidenti le ragioni che rendono necessaria la sostituzione delle piante - si legge nella sentenza - la tutela del bene paesaggistico è stata bilanciata, nella fattispecie, con il preminente interesse della incolumità pubblica, tenuto conto del fatto che già in varie occasioni alcuni alberi erano caduti all’improvviso generando situazioni di rischio e pericolo». Lecite, insomma, le scelte di Comune, Regione («che ha correttamente seguito la procedura di autorizzazione paesaggistica»), dell’Unione Costa del Sinis-Terra dei Giganti e della Provincia (questi ultimi non costituiti in giudizio). Il Comitato è stato condannato al pagamento di 3mila euro di spese giudizio, diviso fra Comune e Regione.

«Subito i lavori»

Nella borgata si accendono i motori delle ruspe. «La Giunta ha condiviso l’esigenza di aprire il cantiere prima possibile - spiega Prevete - ho già convocato i progettisti e l’impresa appaltatrice, la Cancellu costruzioni di Nuoro» . Nei prossimi giorni sarà stilato il cronoprogramma con la suddivisione dai lotti. « Ovviamente partiremo da una delle due estremità del lungomare per ridurre al minimo i disagi durante l’estate», conclude l’assessore. Il progetto, elaborato dal raggruppamento temporaneo di professionisti DodiMoss - Studio Sulmona e Sab, non solo punta a risolvere definitivamente il problema della pavimentazione, ma si propone di dare un’immagine rinnovata al lungomare.

