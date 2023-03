Lungomare, il ruolo del Comune 

Come noto, l’obiettivo dell’amministrazione, dopo l’intesa siglata con l’Autorità portuale a giugno del 2020, è la realizzazione di un grande lungomare che dia un nuovo aspetto alla città. Per portarlo a compimento, però, l’amministrazione ha bisogno di acquisire alcune aree fondamentali: come il parcheggio di viale la Plaia (quello di fronte al supermercato, per intendersi), l’ara accanto alla Fiera, di fronte a viale Ferrara, tutta la striscia di via Roma adiacente al porto (quella dove ci sono le palme e le panchine), più alcune e importanti aree in viale Colombo. Nel progetto del lungomare si inserisce con un ruolo fondamentale il progetto guida Su Siccu che l’amministrazione ha in testa per completare il disegno di avvicinare la città al mare. Sono quattro i punti chiave: uno spazio panoramico sospeso tra Fiera, padiglione Nervi e Sant'Elia, un asse che attraversa la Fiera unendo terra e mare, quindi una lunga fascia verde che parte dalla Fiera e arriva sino al mare. Infine la passerella che parte dalla scalinata di Bonaria. Prevista anche la demolizione di alcune sopraelevate, per esempio quella tra la Fiera e Su Siccu (in viale Ferrara).

Ufficialmente, la discussione (e contestuale votazione) del documento da parte del Consiglio è slittata martedì scorso a causa dell’indisponibilità dell’assessora al Patrimonio per motivi familiari. In realtà, invece, la proposta di deliberazione con la quale il Comune chiede alla Regione e al demanio di acquisire 14 aree (verosimilmente al prezzo simbolico di 1 euro) per mettere a segno il progetto del grande lungomare unico da Giorgino al Poetto si è fermata in commissione Patrimonio, bloccata, solo per il momento, dalla stessa maggioranza di centrodestra (oltre che dall’opposizione). Ufficialmente «perché sono necessari ulteriori approfondimenti», spiega il presidente Marcello Polastri, facendo sintesi delle richieste dei consiglieri di maggioranza. Ufficiosamente perché, secondo fonti vicine alla Regione, che ha la gran parte dei terreni da cedere al Comune, a Villa Devoto nessuno avrebbe ancora dato l’ok alla cessione di quelle aree.

Il piano

Piazza dei Centomila

Nel progetto complessivo è centrale piazza dei Centomila dove nell’idea dell’amministrazione dovrà essere realizzata una passerella pedonale, alta alcuni metri, magari con la base in vetro (panoramica, quindi) che parte dalla scalinata di Bonaria, scavalca viale Diaz, attraversa la piazza dei Centomila e viale Colombo, e termina sul mare, oltre la pineta di Su Siccu, davanti a un santuario dedicato alla Vergine. La piazza, inoltre, si trasformerà su due livelli, con il piano superiore pedonale dedicato a varie attività (culturali e commerciali), con un percorso che prevede mercati, scuola di danza, mentre al piano di sotto l’ipotesi è quella di realizzare un parcheggio.

Le aree

Per fare tutto questo, però, serve che il Comune acquisisca nel proprio patrimonio le aree. L’amministrazione, da tempo, chiede alla Regione di poter disporre di quegli spazi (ci sono anche pertinenze di strade). «Non sappiamo se ci sia il nulla osta della Regione», dice Marcello Polastri. «Per questo motivo la commissione ha chiesto ai dirigenti dei servizi di prendere tempo per approfondire la vicenda». A questo si aggiunge il fatto che alcune aree, per esempio il lembo accanto alla diga Foranea, sarebbero necessarie ai fini del progetto del lungomare ma non sono ricomprese nelle aree da acquisire (problema sollevato dal consigliere dei Riformatori Umberto Ticca). «Per tutte queste ragioni», conclude Polastri, «era prematuro portare la delibera in Consiglio. A questo punto occorre capire a che punto sono le interlocuzioni con la Regione. Poi il testo, dopo il passaggio in commissione, potrà entrare in aula ed essere votato». ( ma. mad. )

