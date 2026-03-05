Lungomare, i lavori vanno a rilento 

Il nastro bianco e rosso corre per alcune centinaia di metri davanti al mare increspato di Torregrande. In una mattina di marzo, mentre un surfista fa avanti e indietro sotto il cielo coperto e una coppia di turisti stranieri sceglie con cura il cono gelato, i gestori dei chioschi si chiedono quando finiranno i lavori nel lungomare che tengono ostaggio la torre e circondano le loro attività. Si tratta di un intervento da 4,3 milioni di euro, avviato dal Comune di Oristano nel settembre del 2023 per la riqualificazione della borgata sul mare.

Gli addetti ai lavori

«Speriamo finiscano per Pasqua, perché per noi è la festa che segna l’inizio della stagione. Ben vengano i lavori, siamo contenti che li facciano perché ne gioveremo noi e tutta la borgata, ma è chiaro che condizionano molto il nostro lavoro, anche perché dove ora c’è il cantiere noi sistemiamo almeno venti tavolini», racconta Valeria Mura, 42enne originaria di Mogoro, direttrice del ristorante Il Lido. Sulla passerella di fortuna tra l’area dei lavori e la veranda, c’è un cartello che avvisa i clienti che l’ingresso è stato spostato sul retro. «Gli operai ci sono e stanno lavorando dove possono, ma sono in attesa di poter rimuovere alcune piante proprio qui davanti», conclude Mura. Dalla vetrata del Lido si vede la casetta dell’Area 39, dove di solito a maggio vengono sistemati lettini e ombrelloni, e il chiosco John dove intorno alle 14.30 un paio di clienti hanno appena finito di pranzare. «Non ce l’abbiamo con gli operai che stanno facendo il massimo, ma con il Comune: stanno rallentando per via delle piante che devono essere rimosse. Per raggiungere il nostro locale i clienti sono costretti a un percorso a ostacoli, qualche giorno fa due sono anche caduti: è pericoloso – si lamenta il titolare, Giancarlo Manca –. Quattro mesi fa hanno fatto le prove di trazione delle cinque piante da togliere, ma gli alberi sono ancora qui e la passerella non può essere completata. Devono fare in fretta, un’estate con il cantiere non voglio neppure immaginarla».

La piazza

Chi mette l’accento sul tema della sicurezza è anche Francesca Marongiu, 25enne di Nuoro che lavora al bancone del Sunset Dolcemare: «I nostri clienti rischiano di cadere oltre il nastro che delimita il cantiere», racconta mentre serve ai tavoli sistemati al limite della nuova passerella. Seduto ad aspettare un caffè, un turista osserva la torre circondata dalla pavimentazione color avorio e il contatore dell’elettricità incastrato in una nicchia ricavata direttamente sulla costruzione storica. Poco più avanti qualcosa si muove: tre operai sono impegnati nell’ultimo tratto, oltre la torre, poco prima della pizzeria Cuccumeu, dove non ci sono alberi a ostacolare il loro lavoro. Dal capo opposto del cantiere Lello Serra sta seduto nel chiosco-bar di famiglia: «Gli operai stanno lavorando, dicono che sono in attesa dell’autorizzazione per la rimozione delle piante e che ce la faranno a finire tutto entro Pasqua. Mi auguro sia davvero così».

Il Comune

A spegnere la speranza che il lungomare sia pronto per il weekend festivo del 5 aprile, è l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri: «I tempi si sono allungati a causa delle piogge che a gennaio e febbraio non hanno dato tregua impedendo agli operai di lavorare per la maggior parte dei giorni. L’auspicio è che entro l’estate siano completati tutti i lavori e che per la primavera sia possibile aprire almeno la piazza intorno alla torre, ma per Pasqua, purtroppo, non ce la faremo».

