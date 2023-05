Lungomare, è l’ora della svolta  

Manca solo la sentenza del Tar, attesa nei prossimi giorni. L’intervento di riqualificazione del lungomare di Torregrande è ai blocchi di partenza. L’Unione de Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti ha completato l’iter per l’affidamento dei lavori: sarà la ditta Antonio Cancellu costruzioni di Nuoro a trasformare la passeggiata fronte mare della borgata. Con un ribasso del 18,11 per cento sulla base d’asta di 4 milioni 250mila euro, l’impresa si è aggiudicata i lavori per un importo di 3 milioni 480mila euro più 85 mila euro di oneri per la sicurezza.

L’appalto

Alla procedura negoziata erano stati invitati dieci operatori economici, estratti tra quelli che avevano manifestato interesse nell’indagine di mercato avviata tramite il portale SardegnaCat lo scorso marzo. «Alla scadenza del 19 aprile - fa sapere il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu - sette imprese hanno presentato la propria proposta: due di Nuoro, due di Cagliari, una di Sassari, una di Ravenna e una di Napoli. Attraverso il criterio del minor prezzo, la scelta è ricaduta sulla ditta Cancellu che ora attende solo di mettere in campo mezzi e operai. I tempi saranno dettati dal pronunciamento del Tar, al quale il comitato “Salviamo i pini di Torregrande” si era rivolto per chiedere la salvaguardia degli alberi del lungomare. Al momento è prevista la sostituzione di 31 esemplari, mentre i cittadini ripetono che «dai rilievi non emergerebbe alcuna malattia tale da giustificare l’abbattimento dei pini».

Il progetto

Il progetto da 5 milioni 700mila euro, elaborato dal raggruppamento temporaneo di professionisti Dodi Moss - Studio Sulmona e Sab, non solo punta a risolvere definitivamente il problema cronico della pavimentazione (oggi più simile a un percorso a ostacoli che a una passeggiata), ma si propone di dare un’immagine completamente rinnovata alla via Eleonora d’Arborea, migliorandone e ampliando la fruizione. Linee morbide e regolari accompagneranno i flussi pedonali, lasciando una fascia centrale libera per il transito delle bici, dei mezzi di trasporto e di quelli per la raccolta dei rifiuti. Piazzette alberate, pavimentate in pietra chiara e con sedute rivolte sia verso il mare che verso l’abitato, arricchiranno il nuovo scenario che avrà il suo fulcro nella piazza della Torre. Un’immagine del tutto nuova, per ora affidata alle simulazioni. La sentenza del Tar (l’ultima udienza si è svolta il 22 marzo) sarà determinante per capire se il progetto va bene così com’è o se occorrerà adeguarlo nella parte che interessa il lato abitazioni.