Lungomare di Porto Corallo, via ai lavori di riqualificazione 

Al via uno dei lavori più attesi dall’amministrazione comunale di Villaputzu, la riqualificazione del lungomare di Porto Corallo. Il primo lotto riguarda la “prima spiaggia” in località Prumari e prevede, fra le altre cose, la realizzazione di una pista ciclabile, dei sottoservizi, di aree parcheggi e di un nuovo sistema di illuminazione. Non solo: sarà riqualificato anche il vecchio rudere che da alcuni decenni si trova all’ingresso della spiaggia. «Questo edificio - spiega il sindaco Sandro Porcu - finalmente riavrà vita e sarà dato in concessione per servizi alla balneazione. Arricchirà Porto Corallo dal punto di vista dell’offerta turistica». Ad aggiudicarsi i lavori per un importo a base d’asta di 640mila euro una ditta di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta.

Il progetto complessivo approvato ormai cinque anni fa riguarda l’intero lungomare di Porto Corallo per una spesa di circa sei milioni di euro. Tra le tante cose è prevista la realizzazione di una piazza-salotto sopra il porto, chioschi-bar, servizi e campi per lo sport. Una parte dei soldi necessari ai lavori potrebbero arrivare dalla vendita del campeggio comunale (che però è ancora in una fase di stallo). Il sogno, insomma, è trasformare la località marina di Villaputzu in una meta turistica ambita 12 mesi l’anno. «L’obiettivo di questa amministrazione - sottolinea il primo cittadino - è procedere anche con il secondo lotto prima della fine del mandato».