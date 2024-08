Lungomare di Porto Corallo, lavori al via il mese prossimo 

A settembre, o al massimo entro ottobre, prenderanno il via i lavori di riqualificazione del lungomare di Porto Corallo. Ad annunciarlo, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu: «Si tratta del primo lotto, quello di Prumari», ha spiegato. «La ditta è già stata individuata, l’importo dei lavori è di circa 900mila euro».

Il progetto del primo lotto era stato approvato in via definitiva lo scorso febbraio. Sono previste piste ciclabili e pedonali per un modello di viabilità lenta, passerelle in legno illuminate per consentire un comodo accesso alla spiaggia con bagni e docce a metà del percorso, aree dedicate all'attività sportiva. Dovrebbe, inoltre, sorgere un infopoint e, in prossimità della foce del Flumendosa, un punto di osservazione naturalistico.

Il progetto complessivo approvato ormai cinque anni fa riguarda l’intero lungomare di Porto Corallo per una spesa di circa sei milioni di euro. Tra le altre cose è prevista la realizzazione di una piazza-salotto sopra il porto, chioschi-bar, servizi e campi per lo sport. Una parte dei soldi necessari ai lavori potrebbero arrivare dalla vendita del campeggio comunale. Il sogno è trasformare la località marina in una delle mete turistiche più ambite dell’isola in ogni periodo dell’anno. «L’obiettivo di questa amministrazione – ha aggiunto il primo cittadino – è procedere anche con il secondo lotto prima della fine del mandato».

