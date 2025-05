Lungomare con erbacce per i visitatori 

Inviata

Cuglieri. Il lungomare verso l’Arco, monumento naturale di S’Archittu, è un fiorire di erbacce rigogliose. E domenica, per accogliere i tanti visitatori, era arricchito pure da un cumulo di rifiuti, abbandonati verosimilmente sabato sera: bottiglie di verto, cartoni e sacchetti di plastica pieni di spazzatura. Il giorno dopo, per fortuna, quell’angolo di vergogna era stato ripulito. Restano ancora alcune bottiglie di vetro lasciate su un muretto, a ridosso del parcheggio a pochi passi dal lungomare. Certo, i bidoni per i rifiuti non ci sono ancora ma l’inciviltà c’è, eccome. Ancora un po’ di pazienza, annuncia Giuseppe Motzo, assessore comunale di Cuglieri con delega alle Borgate marine: «Entro maggio i contenitori verranno sistemati, quest’anno anche in numero maggiore».

Degrado

Erbacce ovunque nelle strade della borgata, meno a Santa Caterina dove è stata data priorità perché si festeggiava la patrona. E la strada parallela al lungomare ha inoltre necessità di una mano d’asfalto per ricoprire i dislivelli, ma per ora nessuna opera è prevista. A proposito di vegetazione, un intervento su oleandri e agavi che crescono nel terrapieno sarebbe opportuno, in alcuni casi le piante sono diventate talmente alte che sovrastano il panorama per chi dovesse decidere si sedersi su una panchina.

Il Comune

Questione di giorni, replica l’assessore. «Il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti è partito il primo maggio ed è prevista maggiore attenzione proprio per la pulizia delle borgate marine. Ulteriore novità comprende lo spazzamento delle strade che avverrà con mezzi meccanici. Il ritiro dei rifiuti a luglio e agosto sarà quotidiano. Sorgeranno, inoltre, due oasi di conferimento dei rifiuti prodotti in spiaggia». Capitolo erbacce: «Abbiamo affidato l’incarico a una ditta esterna che per un anno avrà il compito di occuparsi dello sfalcio e della pulizia delle strade. Abbiamo dato priorità a Santa Caterina, dove si è appena conclusa la festa, ma a breve l’intervento andrà avanti anche a S’Archittu e Torre del pozzo».

Strisce blu e sicurezza

Il bando per l’affidamento del servizio che, oltre ai parcheggi a pagamento, prevede la gestione dei servizi igienici, della discesa a mare per i disabili che saranno aiutati da un operatore, «avverrà entro questa settimana e successivamente sarà attivato. Oltre seicento a S’Archittu e un centinaio a Santa Caterina, dove stiamo cercando di acquisire un terreno dell’Anas». Sul salvamento a mare saranno garantite le tre postazioni dei bagnini e le moto d’acqua dei vigili del fuoco. Le risorse arrivate lo scorso anno dalla tassa di soggiorno, 80mila euro, «sono destinate alla manutenzione del lungomare e del boschetto. Mentre a Torre del pozzo interverremo per allargare e mettere in sicurezza la discesa a mare verso Is Arenas».

