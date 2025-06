Lungomare assediato dai camper 

Durante la settimana arrivano in dieci, dodici. Ma nel fine settimana i camper raddoppiano. Turisti, tedeschi, per la gran parte, ma anche cagliaritani senza una dimora fissa. Sono tutti lì, col mare a vista sullo sterrato accanto all’ospedale Marino. Sarebbe un parcheggio per le auto ma da tempo è stato trasformato in area di sosta da parte di alcuni proprietari di camper. Qualcuno (pochi) stende il bucato, qualcuno (sempre pochi) tira giù tendalini e tavolini. Ma non potrebbe: perché non è un’area di sosta attrezzata per il campeggio. Eppure loro, i camperisti sono una categoria in crescita a livello europeo e potrebbero rappresentare una risorsa. Soprattutto per una città come Cagliari, che invece non pare mostrare particolare interesse per il settore: non esiste un regolamento né un’area comunale dedicata. «Se si rispettano le regole, si può stare», dice uno dei camperisti al Poetto. «Però bisogna essere rigorosi, altrimenti ti mettono la multa». Ma come fate senza servizi igienici né illuminazione? «I camper sono attrezzati per tutto: bagno, doccia, cucina. Il problema è che ogni giorno bisogna arrivare in un’area apposita per svuotare le acque nere e caricare quelle bianche».

Si naviga a vista

Tra normative nazionali e regionali, si naviga a vista. Il campeggio libero è vietato in Sardegna ma gli spazi di manovra sono comunque ampi. E rimandano al codice della strada che equipara i camper ai normali veicoli e concede la sosta in qualsiasi parcheggio pubblico a condizione che non siano ancorati stabilmente al suolo, non emettano fumi o scarichi delle acque né amplino la sagoma attraverso l’apertura di porte, verande o finestre. E niente tavoli e sedie fuori dal mezzo. Prescrizioni non sempre osservate al Poetto. «Potrebbe essere utile effettuare un censimento dei camper presenti in città e attivare interventi per sensibilizzare o sanzionare comportamenti dannosi e individuare, finalmente, spazi regolamentati bilanciando le esigenze turistiche con il rispetto delle normative ambientali», spiega Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, che ha presentato una interrogazione sul tema.

Obiettivi

Il Comune, alcuni anni fa, stava immaginando di realizzare un’area attrezzata in via San Paolo, poi quell’idea è sfumata. «Anche lo sterrato del Poetto, se attrezzato, può essere una buona soluzione. L’importante è che si decida di realizzare un’area comunale», dice Francesca Mulas, consigliera comunale di Avs, che sulla necessità di dotare Cagliari di un’area comunale insiste politicamente da anni. «Non occorrono grandi spazi, basterebbe un’area per una ventina di camper. Sono i numeri a certificare che ormai questa esigenza è imprescindibile anche per Cagliari: l’anno scorso in Italia le immatricolazioni dei camper sono cresciute del 18%, segno che sempre più persone puntano su questo tipo di vacanza. Non avere un’area attrezzata significa rinunciare a un segmento turistico importante». ( ma. mad. )

