Lungomare al buio, ripartono i blackout 

Quello di mercoledì scorso, all’ora di cena, è già il secondo da quando è iniziata l’estate. Tornano i blackout improvvisi al Poetto e con il buio anche la paura dei ristoratori e titolari delle attività produttive sul lungomare. Ancora sotto choc per il blackout della notte di Ferragosto dello scorso anno, quando la corrente andò via per ore proprio nella sera più importante dell’anno per chi gestisce un’attività al Poetto, «l’incubo si sta di nuovo materializzando», dice Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari. «Se ricominciamo con questi blackout, è un problema. Non è possibile mettere a rischio il lavoro e posti di lavoro», aggiunge.

Poco dopo le 21 di mercoledì, infatti, la corrente è saltata nel suo ristorante e nei chioschi sul Lungomare. “Solo” mezz’ora di stop, stavolta (oltre due ore e mezza Ferragosto 2024): cucine ferme, clienti seduti a tavola titubanti, camerieri spiazzati, gestori in ansia. «Non si può andare avanti così, chi deve intervenire, la società che gestisce la rete o anche il Comune, lo faccia. Arrivati a questo punto, sappiamo che il Poetto ogni estate, quando si accumulano i carichi, non è elettricamente stabile. Noi dovremmo fare investimenti onerosi per acquistare un generatore che ci permetta di lavorare. Ma non dovrebbe essere così, dovrebbe essere sufficiente pagare regolarmente l’elettricità che consumiamo». ( ma. mad. )

