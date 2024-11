Lungomare al buio e in mano ai vandali 

Una passeggiata serale nella zona del lungomare di Sant’Elia? Da qualche tempo è pressoché impossibile. Molti punti, tra il ponte di fronta al Padiglione Nervi e l’Arena grandi eventi, passando per una parte del parco degli Anelli, sono al buio. In tanti nel quartiere ormai rinunciano a farsi una camminata, troppo pericoloso, dicono. Nel parco degli Anelli anni fa sono stati distrutti dai vandali i faretti attorno al perimetro dell’area verde e non sono stati sostituiti.

I rischi

Nella zona è impossibile anche solo andare a portare a passeggio il proprio cane dopo le 17, quando comincia a fare buio. Ne sa qualcosa Federica Olla, che abita a San Bartolomeo e spesso andava a passeggiare in zona lungomare col suo bassotto: «È stato bello finché è durato, cioè poco. Facevo lunghe camminate dal parco degli Anelli all’arena Grandi eventi con il mio cane a qualsiasi ora, da qualche anno invece quando fa buio è off limits. La mancanza di illuminazione crea pericoli principalmente per la sicurezza di noi donne, perché potremmo essere aggredite, ma si rischia anche di non vedere qualche ostacolo e cadere».

La pensa così anche Caterina Saba, abitante del Borgo Vecchio e frequentatrice dell’area in questione. «Ci vado solo di giorno, d’estate ci si poteva andare anche fino alle nove di sera, ma adesso che le giornate si sono accorciate mi tocca rinunciare alla camminata serale. È da almeno cinque anni che ci lamentiamo del problema dell’illuminazione, qualche volta è stata ripristinata ma è durato poco. Ci sentiamo ignorati, spero che almeno questa amministrazione comunale si degni di porre rimedio a questa situazione di pericolo».

Le segnalazioni

Alle lamentele si accoda anche Vincenzo Cauli, abitante di via Magellano. Dice di aver segnalato più volte il problema al Comune negli ultimi quattro anni, ma invano: «Le poche volte che mi hanno risposto hanno promesso che sarebbero intervenuti in breve tempo, stiamo ancora aspettando. La mattina qualche volta percorro la zona in bici, vorrei farlo anche di sera ma è impossibile senza illuminazione o comunque con poca luce. È una questione di sicurezza e anche di decoro. Si parla tanto di vandali: di cosa ci si stupisce? Il buio attrae queste persone». Cauli è uno dei tanti abitanti del quartiere che ormai si sono rassegnati, «ma spero di essere smentito e che quindi venga installato un impianto di illuminazione pubblica che funzioni veramente».

RIPRODUZIONE RISERVATA