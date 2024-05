Lungomare a prova di cuore 

Il lungomare di Cardedu è cardioprotetto. L’area marina è dotata di due dispositivi salvavita da utilizzare in casi di emergenza. Uno è installato al chiosco-bar La Rosa dei venti, l’altro è disponibile nell’area in cui opera la scuola di katesurf, nella parte estrema del lungomare. I due defibrillatori sono stati installati in punti di grande visibilità e facile accessibilità della zona a elevata frequentazione, nell’eventualità dovessero tornare utili durante la stagione turistica per soccorrere una persona colpita da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare. Ma l’attività di prevenzione con l’installazione di strumenti salvavita si estende anche al centro abitato. Nei prossimi giorni, in una tecca dirimpetto la stazione dei carabinieri e accanto al bancomat, verrà posizionato anche il defibrillatore comunale. Proprio ieri pomeriggio, i primi sei residenti hanno frequentato il primo corso di formazione per l’utilizzo del dispositivo. Sono in calendario anche altre sedute con ulteriori volontari pronti ad apprendere le tecniche necessarie all’utilizzo del defibrillatore, così da poter contare su persone competenti che possano intervenire in casi di emergenza. (ro. se.)

