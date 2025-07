Lungo quella “Creuza de Mà” dove risuona la musica del cuore 

Tutto pronto a Carloforte per la diciannovesima edizione di “Creuza de Mà”, il festival di musica per cinema diretto dal regista Gianfranco Cabiddu. Da oggi a domenica, cinque giorni di proiezioni, concerti, masterclass e incontri, in un dialogo costante tra musica e immagini, per un festival che fa convivere artisti consacrati, giovani compositori, registi in cerca di una voce musicale, studiosi e studenti del suono.

I protagonisti

Tra gli ospiti lo storico chitarrista dei CCCP Massimo Zamboni, per un concerto-evento dedicato a Enrico Berlinguer; il regista Andrea Segre, che al leader sardo del PCI ha dedicato il suo ultimo film “La grande ambizione”, con la straordinaria interpretazione di Elio Germano. E poi ancora l’arpista Marcella Carboni; la pianista jazz Rita Marcotulli; il regista Paolo Zucca; gli autori del documentario “Arrivederci, Berlinguer” - i registi Michele Mellara e Alessandro Rossi; i compositori Pivio e Aldo De Scalzi. Gran finale con la violinista Anna Tifu accompagnata al piano da Romeo Scaccia, per un evento in coproduzione con il Carloforte Music Festival.

Il progetto

Ma lo spazio centrale è riservato al percorso di alta formazione che coinvolge giovani compositori e registi in dialogo con maestri del settore. “Campus – Musica e suono per il cinema” e per l’audiovisivo è il progetto formativo che negli ultimi sei anni ha cambiato radicalmente il festival, ora punto di partenza ed esito finale, parte visibile del lavoro di formazione sulla musica per film: un percorso per giovani compositori che dura tutto l’anno e testimonia la missione del festival nel promuovere i nuovi talenti.

La prima giornata

E allora, si parte! Si comincia oggi proprio nel segno della formazione, con gli allievi e le allieve del Progetto Campus coinvolti in una masterclass dal titolo “La filiera della musica e del suono dalla pagina allo schermo”. Appuntamento a partire dalle 10.30, all’Exme, spazio polifunzionale comunale sito nel cuore del paese, con Gianfranco Cabiddu, Max Viale, Pivio e Aldo De Scalzi.

Il programma di formazione prosegue ogni mattina a cura degli ospiti del festival. Sino a sabato si alterneranno in cattedra il regista Paolo Zucca, il compositore Fabio Massimo Capogrosso, la produttrice Francesca Cima, il tecnico del suono Stefano Campus. E, ancora, i registi Michele Mellara e Alessandro Rossi. La prima giornata del festival si chiude però la sera, in piazza Repubblica, per l’appuntamento delle 21.30 con la Banda Musicale di Carloforte che si esibirà su inedite partiture arrangiate per banda da Pivio e Aldo De Scalzi, compositori tra i più prolifici del cinema italiano, più volte premiati ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

Le informazioni

Il programma completo del festival “Creuza de Mà” e ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo musicapercinema.it ( red. spett. ).

