Lungo la rotta di Roberto Tangianu e Peppino Bande 

Le antiche melodie delle launeddas e il ritmo vivace dell’organetto con uno stile moderno e ammaliante. È il viaggio musicale di Roberto Tangianu e Peppino Bande che sino al 29 maggio presentano “Paesaggi Sonori” nei teatri della Germania. Un lungo tour, 35 concerti, per il festival Akkordeonale 2025, l’occasione per esportare l’anima dell’Isola oltre i suoi confini. Questo nuovo progetto artistico aiuta a scoprire meglio la Sardegna, le sue radici e le sue tradizioni. Le launeddas di Roberto Tangianu, con il loro timbro ancestrale, si fondono alla maestria dell’organetto di Peppino Bande, creando un dialogo serrato che mette insieme passato, presente e futuro. Il lavoro discografico è arricchito dall’apporto di Marino De Rosas che con la sua chitarra nei “Gosos” crea un’emozione del tutto particolare.

Un’Isola in festa

“Paesaggi Sonori" è il percorso artistico di una terra in festa - scrive Giuliano Marongiu nella presentazione del nuovo progetto - «che vola oltre gli steccati per approdare là dove chi semina musica raccoglie e regala emozioni». I due musicisti descrivono con i loro strumenti le tante anime dell’Isola. «La nostra musica è un racconto», spiega Roberto Tangianu, «e con “Paesaggi Sonori” vogliamo far conoscere la Sardegna anche attraverso una sensibilità contemporanea per poter coinvolgere un pubblico sempre più ampio». Secondo Peppino Bande, «questo disco è un omaggio alla nostra terra e alla passione che ci guida da sempre. È un invito a scoprirla, passo dopo passo, nota dopo nota».

La tradizione

Sul tour tedesco che coincide con l’uscita del Cd Tangianu chiarisce: «Vogliamo che il pubblico internazionale scopra la nostra cultura attraverso la musica, un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni. È un modo per condividere la nostra passione con chi, forse, non ha mai sentito parlare delle launeddas o dell’organetto». Nelle prossime settimane “Paesaggi Sonori” sarà presentato anche nei palcoscenici dell’Isola.

