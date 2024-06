L’Ungheria elimina la Scozia nel finale Spera nel ripescaggio 

Scozia 0

Scozia ( 5-4-1 ): Gunn, Ralston (38' st McLean), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (44' st Morgan), McTominay, Gilmour (38' st Christie), McGregor, McGinn (31' st Armstrong), Adams (31' st Shankland). In panchina: 12 Kelly, 21 Clark, 16 Cooper, 19 Conway, 20 Jack, 22 Ross McCrorie, 24 Taylor, 25 Forrest). Allenatore Clarke.

Ungheria ( 3-4-2-1 ): Gulacsi, Botka, Orban, Dardai (29' st A. Szalai), Bolla (41' st Csoboth), Styles (16' st A. Nagy), Schafer, Kerkez (41' st Z. Nagy); Sallai, Szoboszlai, Varga (29' st Adam). In panchina: 12 Dibusz, 22 Szappanos, 2 Lang, 3 Balogh, 5 Fiola, 7 Nego,15 Kleinheisler, 16 Gazdag, 25 Horvath, 26 Kata). Allenatore Rossi.

Arbitro : Tello (Argentina)

Rete : nel st 55' Csoboth

Note: angoli 6-2 per l’Ungheria. Recupero: 1' e 10'. Ammoniti: Styles, Orban, Schafer, McTominay per gioco scorretto, Kleinheisler (dalla panchina) per proteste, Csoboth per gioco falloso.

Stoccarda. La Tartan Army e i suoi tifosi, nota folkloristica di questo Europeo, vanno a casa, l'Ungheria spera grazie a un gol al minuto 100 di una partita piuttosto noiosa. A decidere il match è stato l'arbitro argentino Tello, che allo scoccare del 90' ha concesso dieci minuti di recupero, probabilmente perché un infortunio a Varga, al cui posto era entrato Adam, uno dei giocatori più “virali” di Euro ‘24 per via della sua corporatura, aveva fatto perdere parecchio tempo. Così al 55' della ripresa è arrivata la sentenza che tiene ancora in vita i magiari, ovvero la rete di Csoboth, entrato al 41' st al posto dell'evanescente Bolla. Ora a Marco Rossi e ai suoi, compreso quell'Orban omonimo del presidente e anche ieri troppo falloso, non rimane che attendere i verdetti degli altri gironi per capire se sia possibile andare avanti grazie a un piazzamento fra le migliori terze. Ma la differenza reti di -3 non alimenta eccessive speranze, che però sono le ultime a morire. Fino al momento del gol decisivo si era visto un match in cui le due squadre si erano studiate e in cui a predominare era stata la poca precisione.

