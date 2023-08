Lunghe file all’ufficio ticket del Poliambulatorio 

Sembrano non avere fine i disagi al Poliambulatorio Asl di via Turati. Dopo l’ascensore che non funziona e la scala mobile fuori uso da anni, ora è la volta dell’ufficio ticket: è aperto un solo sportello. Lunghe file per prenotare una visita o pagare prestazioni e analisi. Esasperati i pazienti, costretti a lunghe attese spesso in piedi, quando le sedie non bastano per tutti.

«Sono andato a prenotare una visita e ho trovato il caos», racconta Natale Todde, «davanti a me c’erano più di trenta persone perché c’era un solo sportello aperto. Ogni persona si trattiene per un tempo non breve e così l’attesa diventa interminabile». Todde non si è perso d’animo e assieme ad altri pazienti ha chiesto spiegazioni agli addetti: «Ci hanno detto che c’è poco personale. Capisco che siamo ancora in agosto, ma non si può lasciare un solo impiegato per un distretto grande come quello di Quartu».

All’ufficio ticket convergono tutti i pazienti, sia che debbano recarsi negli ambulatori per effettuare visite specialistiche sia che debbano soltanto prenotare. Molti preferiscono recarsi di persona al Poliambulatorio, dal momento che spesso non riescono a mettersi in contatto con il Cup. Sono soprattutto persone anziane, che non sono in grado di prenotare via web gli esami di cui hanno necessità.

RIPRODUZIONE RISERVATA