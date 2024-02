Lunghe code e disagi anche in viale Marconi 

Con la riapertura di via Galvani il peggio sembrava passato. Invece anche ieri in viale Marconi i disagi sul fronte del traffico sono stati enormi: operai al lavoro per il rifacimento della segnaletica e come se non bastasse, di mattina presto, un incidente proprio all’altezza della caserma dei vigili del fuoco. Chi era diretto verso la città, da Quartu e dagli altri Comuni dell’hinterland, ha dovuto affrontare una lunga fila.

Per cercare di ridurre i problemi sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale. Oltre a gestire il traffico nella zona dei lavori, si sono occupati anche dei rilievi dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di uno scooter ha perso il controllo del proprio mezzo finendo a terra. Soccorso dal personale medico del 118 è stato accompagnato in ospedale: gli è stato assegnato un codice giallo. I poliziotti stanno verificando anche la possibilità che la caduta del ciclomotore sia stata dovuta a un contatto con un altro mezzo (o a una manovra improvvisa) come avrebbe riferito il conducente dello scooter. Gli accertamenti ancora sono in corso. (m. v.)

