Lunghe attese per sbarcare dagli aerei 

L’entusiasmo per un atterraggio in anticipo, all’aeroporto di Cagliari-Elmas, può durare molto poco: giusto il tanto di capire che l’attesa del bus raggiungere lo scalo sarà lunga. Non si placano le polemiche dei viaggiatori che fanno tappa al Mario Mameli. E se nelle scorse settimane il problema è stato denunciato dai passeggeri sotto la pioggia in attesa dell’imbarco, a causa dei “finger” fuori uso, ora sono quelli che sbarcano a lamentarsi.

Attese a bordo

Arianna Pintus, artigiana quarantenne che nei giorni scorsi è atterrata con un aereo Volotea partito da Roma, racconta l’odissea vissuta insieme a decine di altri passeggeri. «L’aereo è arrivato con 10 minuti di anticipo, ma il tempo recuperato è stato del tutto bruciato dall’attesa per lo sbarco: per almeno quindici minuti siamo dovuti rimanere seduti nel velivolo fermo al parcheggio in attesa dei bus». La disavventura sembrava finita quando le porte dell’aereo si sono aperte e sono arrivati 2 bus. Peccato, però, che non fossero sufficienti per accogliere tutti. «Gli altri passeggeri sono dovuti rimanere in pista, sottobordo, in attesa che uno dei due autobus ritornasse a prenderli». E non si tratterebbe di un caso isolato, anzi.

A dare manforte al disappunto manifestato in diverse occasioni dai viaggiatori è la Filt Cgil che con i segretari di Cagliari (Alessio Salis) e del regionale (Arnaldo Boeddu) parlano di «degrado dell’aeroporto» e sollecitano chiarimenti.

I sindacati

«I disagi che i passeggeri stanno subendo da oltre due mesi potrebbero celare una serie di problemi che meriterebbero un approfondimento». I sindacalisti della Filt fanno riferimento al mancato collaudo dei “finger”: «Ciò va eseguito dopo un certo numero di anni e il fatto che questo non sia avvenuto in tempo deve far riflettere». Poi evidenziano anche il numero insufficiente di bus e la scelta della società che serve Volotea di mettere i lavoratori in cassa integrazione. «Una situazione inedita per la quale vorremmo delucidazioni», incalzano Boeddu e Salis, i quali azzardano: «Non sarà un piano meditato per facilitare e velocizzare la privatizzazione dello scalo? Ci domandiamo quale altro settore entrerà in crisi per mancanza di una adeguata manutenzione oppure per una mancato puntuale collaudo».

La replica di Sogaer

Renato Branca, amministratore delegato di Sogaer, la società che gestisce lo scalo e che nelle scorse settimane ha annunciato una serie di opere per migliorare l’aeroporto in vista della prossima stagione, parla di disagi sporadici. Per i quali, tuttavia, Sogaer si è fatta carico di coinvolgere le società di “handling” che per conto di Ita e Volotea si occupano del trasporto dei viaggiatori dall’aeroporto all’aereo e viceversa. «Appena siamo venuti a conoscenza dei fatti abbiamo fatto presente in maniera pesante a Sogaerdyn e Gh che non possiamo tollerare questi disagi e, dunque, va trovato un rimedio. Tengo anche a evidenziare - dice Branca - che se non piove i passeggeri possono raggiungere lo scalo a piedi. Quanto ai finger, funzionano su richiesta e nel periodo di maggior affluenza sono stati usati solo nel 28 per cento dei casi».

