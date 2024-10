Lunga squalifica per Cotroneo e Loi 

Piove sul bagnato in casa Ilva e Cos. Le squadre, sconfitte nell’ultimo turno di Serie D e in piena lotta salvezza (sono rispettivamente 14esima e ultima), faranno a meno dei rispettivi allenatori Carlo Cotroneo e Francesco Loi per 5 e 4 giornate, a meno di ricorsi: decisione del Giudice sportivo legata al comportamento dei tecnici, entrambi espulsi domenica scorsa.

Cotroneo, uscito dal campo, avrebbe «rivolto espressioni irriguardose» all’arbitro dalla tribuna «per tutto il secondo tempo»; Loi allontanandosi dal terreno di gioco avrebbe «protestato con eccessiva veemenza» offendendo il direttore di gara.

Nei campionati regionali, in Eccellenza è stata inflitta una “ammonizione” alla Ferrini per aver fatto sedere in panchina come massaggiatore il dirigente Matteo Murgia «non regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico» con la qualifica di operatore sanitario e «non tesserato»; lo stesso dirigente è stato inibito sino al 25 novembre per essere stato espulso al 47’ avendo colpito «con un leggero schiaffo» un giocatore avversario.

Tre le giornate di squalifica per Alessandro Restivo del Barisardo Oc e Andrea Chessa del Ghilarza, entrambi espulsi: il primo per aver colpito con un pugno un avversario del San Teodoro facendolo cadere a terra, il secondo per aver dato uno schiaffo all’altezza del volto a un calciatore del Carbonia a gioco fermo. In Seconda categoria è stato squalificato per 5 turni Davide Marongiu del Sant’Anna Arresi: espulso per una doppia ammonizione, visto il cartellino rosso «rivolgeva espressioni ingiuriose e offensive nei confronti dell’arbitro».

Fermati per 4 partite, ugualmente per «frasi irriguardose» al direttore di gara, anche due giocatori dell’Under 17 di Atletico Cagliari e Airone. Due infine le riduzioni decise dalla Corte sportiva di appello federale: scendono da tre a due i turni di stop a Ignacio Marroquin dello Stintino in Promozione e da sei a cinque quelle per Nicola Ferraro del Badesi 09 in Prima categoria.

