«Lunesu è la nuova assessora» 

La squadra è ora al completo. Dopo i vari sondaggi fatti dal sindaco Beniamino Garau negli ultimi giorni, ieri mattina è stata nominata la nuova assessora che si unirà alla Giunta: si tratta di Arianna Lunesu, 40 anni, infermiera del reparto Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Lunesu, in passato candidata nelle liste di Fratelli d’Italia, non è passata dalle urne, ed entra in Giunta come assessore tecnico con delega alle Politiche sociali e giovanili. La squadra di assessori è ora composta da tre donne e tre uomini: Silvia Sorgia, Donatella Dessì e Arianna Lunesu, Gaetano Crocco, Gianluigi Marras e Giovanni Montis.

Chi è

Madre di due bambini, docente in un’agenzia di formazione e specializzazione e tutor di studenti infermieri, Arianna Lunesu è pronta a mettere a disposizione la sua esperienza: «Ho accettato questo incarico con molto entusiasmo, oltre a lavorare come infermiera, faccio parte di una associazione del territorio che si occupa di problematiche sociali di bambini e persone disabili. Durante il periodo del Covid ho coordinato l’hub vaccinale di Capoterra: mi sono messa a disposizione per dare il mio contributo in un settore che conosco molto bene».

Per il sindaco, Beniamino Garau, la Giunta ha ritrovato il suo giusto assetto: «Arianna Lunesu più che per i suoi trascorsi in Fdi è stata scelta per le sue competenze, è una donna preparata, e conosce bene i temi che riguardano l’assessorato che dovrà dirigere non solo per il suo lavoro, ma anche per il suo impegno nel volontariato».

Le reazioni

Stefano Piano, capogruppo della lista Capoterra civica – gruppo sempre più ai ferri corti dopo il rifiuto della consigliera Erica Cugis di entrare a far parte della Giunta – è il ritratto della sportività: «Sono contento che il sindaco abbia completato la sua squadra di assessori, faccio i miei complimenti alla nuova assessora e le auguro un buon lavoro».

Dai banchi della minoranza, Silvano Corda accoglie la notizia della nomina della nuova assessora con ironia: «È lecito chiedersi se ci saranno altri rimpasti, di questo passo il sindaco rischia di non avere più nomi sulla propria agenda da inserire in Giunta».

Pietro Frongia, capogruppo di Fdi, non nasconde la propria amarezza: «Arianna Lunesu è una ragazza in gamba e in passato è stata candidata con il nostro partito, ma la sua nomina non è stata concordata con Fratelli d’Italia, che – nonostante sia il primo partito nazionale e abbia contribuito alla vittoria delle scorse elezioni amministrative – continua a non avere nessun rappresentante all’interno della Giunta».

