L’Unesco premia i piccoli alunni 

La Quinta A della scuola primaria di via Garavetti ha partecipato, vincendolo, all’XI concorso nazionale promosso dall’Unesco sui diritti umani. E ha vinto presentando un lavoro sul polmone verde che le sta accanto: Monte Urpinu.

«I bambini dovevano scegliere un sito da tutelare nella propria regione o città. E hanno scelto la tutela di un bel parco vicino al mare, un luogo tanto facile da amare», spiega Francesca Ghezzo, docente della classe premiata.

«Avete fatto un bellissimo lavoro, siamo felici di questa vincita», commenta Maria Luigia Muroni Mastinu, che rappresenta l’Unesco. «Quest’anno ricorre il 50º anniversario della convenzione sul patrimonio culturale e naturale ed era giusto che ci fosse un bando di concorso che coinvolgesse tutti gli studenti, di ogni ordine e grado. Vorremmo cercare di farvi innamorare del percorso di recupero del nostro patrimonio, materiale e immateriale. Avete stabilito una connessione tra la scuola, il territorio, le autorità e i vostri genitori».

Una delle alunne, Sara Ciotti, ha un ricordo particolare: «Ci siamo informati su com’era Monte Urpinu prima: era tutta campagna. Mio nonno mi ha raccontato che 60 anni fa tutte le scuole hanno piantato un albero per contribuire a far crescere il parco».

«La chiusura a causa del focolaio di aviaria, nei mesi scorsi, ha colpito molto la giuria», rimarca la dirigente Alessandra Cocco. «Agli alunni è dispiaciuto per la morte degli animali».

Il sindaco Paolo Truzzu, si è complimentato personalmente con gli alunni: «Una delle caratteristiche della nostra città, che ci rende unici, è che metà del territorio comunale è fatto da parchi, verde e lagune. E dobbiamo fare di tutto per mantenere questa quantità di aree verdi, perché ci fanno vivere meglio. Posso anche garantirvi, come vi siete augurati nel vostro lavoro, che in futuro in questo parco non saranno costruiti palazzi. Anzi, stanno cominciando i lavori di riforestazione per renderlo sempre più vivo. Inoltre, abbiamo anche iniziato i lavori per i giardini scolastici».

L’assessora Marina Adamo aggiunge: «Ci rendete molto orgogliosi. Il progetto dell’amministrazione è di mettere gli studenti di tutte le scuole nelle condizioni di adottare un albero. Ciascuno adotterà quelli più vicini alla propria scuola».

