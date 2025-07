L’Unesco dice sì: Domus de janas patrimonio mondiale dell’Umanità 

Le meravigliose tombe della Sardegna pre-nuragica scavate nella roccia, le “Domus de janas” o Case delle fate, sono Patrimonio mondiale dell’Umanità. Il Comitato che seleziona i nuovi monumenti da proteggere e valorizzare, riunito ieri a Parigi, ha detto sì, e stabilito che le Tradizioni funerarie nella Preistoria dell’Isola hanno «un eccezionale valore universale». Sono il 61° sito italiano iscritto, e il nostro Paese ha il primato planetario per numero di beni riconosciuti.

Gli attori

La candidatura, promossa dal Centro Studi Identità e Memoria e dalla Rete dei Comuni delle Domus de janas, con il Comune di Alghero capofila, ha dato vita a un percorso coordinato dall’Ufficio Unesco del ministero della Cultura, con la collaborazione degli Uffici territoriali, che ha ha coinvolto un grande numero di soggetti sul territorio. La Regione ha sostenuto la candidatura anche sotto l’aspetto finanziario.

Il sito seriale «è formato da una serie di componenti individuate su tutta l’area dell’Isola, in particolare nella parte centro-settentrionale, spesso raggruppate in necropoli verosimilmente associate a insediamenti e villaggi oltre che a luoghi di culto».

I siti

I siti archeologici e naturalistici inseriti nel progetto approvato dall’Unesco sono: le Necropoli di Anghelu Ruju (Alghero), di Puttu Codinu (Villanova Monteleone), di Monte Siseri/S’Incantu (Putifigari), di Mesu e Montes (Ossi), di Su Crucifissu Mannu (Porto Torres), di Montessu (Villaperuccio), di Sant’Andrea Priu (Bonorva), di Sa Pala Larga (Bonorva), di Los Forrighesos (Anela), di Ispiluncas (Sedilo), di Mandras (Ardauli), di Brodu (Oniferi), di Istevene (Mamoiada), le Domus de janas dell’Orto del Beneficio Parrocchiale (Sennori), della Roccia dell’Elefante (Castelsardo), il Parco dei Petroglifi (Cheremule) e quello di Pranu Mutteddu (Goni).

Il plauso

«Un riconoscimento di straordinaria importanza per la Sardegna e per l’intera Italia», dice la presidente della Regione Alessandra Todde, «frutto di un lavoro corale, un traguardo storico che rafforza il senso di appartenenza delle nostre comunità e apre nuove opportunità di crescita: dallo sviluppo di un turismo culturale sostenibile alla creazione di occupazione, fino alla valorizzazione dei territori più interni e delle giovani energie locali».

Dice l’assessora ai Beni culturali Ilaria Portas: «Il riconoscimento di Parigi arriva dopo la prestigiosa presentazione all'Esposizione Universale di Osaka, dove qualche settimana fa abbiamo raccontato al mondo la nostra storia più antica. Le Domus de janas sono una testimonianza di valore inestimabile, abbiamo finanziato, con 15 milioni di euro, interventi per la messa in sicurezza, l’accessibilità e la piena fruibilità dei siti».

Sottolinea Paolo Truzzu, a nome del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: «Un’azione sinergica che arriva da lontano. Protagonista il ministero della Cultura che, grazie anche a un silenzioso e operoso lavoro di diplomazia culturale del ministro Giuli, ha consentito questo straordinario risultato, non solo per la Sardegna, ma per l’Italia intera». (red. cult.)

