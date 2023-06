L’Unesco “comincia” da Mandas  

La benedizione dell’Unesco e del mondo arabo arriva con una lettera. Firmata dal più alto esponente del patrimonio culturale del Medio Oriente, l’archeologo algerino Mounir Bouchenaki. Uno che ha scavato in Sardegna, che conosce il territorio e i suoi tesori. Un saluto, e forse qualcosa di più, che arriva a Mandas, centro culturale visto come punto di partenza per la Sardegna, un «piccolo tassello di una grande rete», e l’impegno a far rientrare l’intero circuito museale isolano sotto la protezione dell’Unesco, per un rilancio in grande stile del patrimonio storico e culturale della nostra Isola.

Nel giorno della recente inaugurazione del museo di Mandas, Bouchenaki, l’archeologo algerino dall’impressionante curriculum (direttore del Centro arabo per il patrimonio culturale, consigliere della Direzione generale dell’Unesco, ex direttore generale per la Cultura dell'Unesco, ex direttore della Divisione Patrimonio culturale dell'Unesco) ha inviato al sindaco di Mandas Oppus, all’assessore regionale al Turismo Chessa e alla delegata della Soprintendenza archeologica Salis una lunga lettera di auguri per il nuovo museo, letta dal presidente del Consorzio della Costa Smeralda Renzo Persico, amico di Bouchenaki e coinvolto direttamente insieme all’archeologo nel progetto dell’Università internazionale del Mediterraneo.

La lettera

«Ha una grande importanza la manifestazione culturale di Mandas, con l'inaugurazione di un museo di grande valore patrimoniale. Nella mia carriera ho seguito uno degli aspetti del patrimonio della Sardegna, il Canto a tenore dei pastori, e ho collaborato per far riconoscere e inserire questo elemento nel Patrimonio Immateriale dell'Unesco. Questo arricchimento culturale della Sardegna è visto con grande interesse dall’Unesco, daremo il nostro sostegno a tutta la rete sarda, un sistema che non può che crescere. Vi auguro ogni successo», queste le parole lette dal presidente Persico, che ha aggiunto: «La rete museale sarda è tra le più ampie d’Italia: 254 sedi e 1.6 punti di accesso al sistema storico–culturale ogni 10 mila abitanti, il doppio della media italiana e più del doppio delle regioni del Mezzogiorno».

Il progetto

«L’Unesco guarda alla Sardegna per la sua posizione e per la sua grande attività culturale, con le ultime mostre curate dall’assessorato di Gianni Chessa che hanno avuto un successo straordinario», sottolinea Persico, chiamato dal sindaco Oppus al taglio del nastro della nuova struttura. «Bouchenaki sta curando la ricostruzione dei siti di Mosul, Racca e Palmira», distrutti dai terroristi dell’Isis, «e l’interesse manifestato per il nostro patrimonio fa capire quanto la Sardegna possa inserirsi nel circuito del turismo mediorientale se saprà sfruttare le sue potenzialità», afferma il presidente del Consorzio smeraldino. Ancora: «Abbiamo radici comuni, sfruttiamole: ci sono – secondo stime che ho avuto modo di consultare – almeno 700 mila posti di lavoro che potrebbero nascere per i nostri giovani, se il patrimonio culturale che si affaccia sul Mediterraneo diventerà un reale circuito turistico. E l’appoggio dell’Unesco è un ottimo punto di partenza».

