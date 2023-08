Lunedì sul tavolo il caro-benzina  

Dopo un paio di settimane di vacanza fra Puglia e Albania, Giorgia Meloni torna a Palazzo Chigi. Un'ora circa nel suo studio, nel pomeriggio, per preparare la ripartenza. Il caro-carburanti è ai primi posti delle situazioni da affrontare per il Governo. Le opposizioni sollecitano il taglio delle accise, il sottosegretario leghista Claudio Durigon nei giorni scorsi ha prospettato la possibilità di «una prima limatina» usando il maggior gettito dell'Iva. Ma non tutti nel centrodestra sono d'accordo: «Ridurre le accise adesso è da irresponsabili. Costa un miliardo ed è un taglio orizzontale che vale per chi ha l'auto di grossa cilindrata e per chi guadagna 1.200 euro - ha avvertito il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. E aggiunge: «È meglio concentrare quel miliardo aiutando le persone bisognose».

Clima di segretezza

Riserbo sull’ordine del giorno del primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Qualsiasi scelta va inserita nel quadro delle linee guida della seconda manovra del Governo Meloni, che vuole compattare la coalizione in vista di una legge di bilancio in cui qualcuno può essere tentato di piazzare bandierine a ridosso delle elezioni europee. Lunedì 4 settembre ci sarà un vertice di maggioranza. Finora ci sono 6-7 miliardi di euro disponibili, complessivamente dovrebbero servirne circa 30. Da Palazzo Chigi si predica prudenza.

I vincoli europei

I ministeri hanno inviato i propri desiderata, non tutti saranno esauditi. Per l'Istruzione, il ministro Giuseppe Valditara è ottimista: «Attendo certamente che buona parte delle nostre richieste siano, in qualche misura, accolte». I margini di manovra sono legati alle trattative nell'Ue sul Patto di stabilità. L’Italia non vuole il ritorno dei parametri pre-Covid, e in caso di mancata intesa a fine anno si spera in una proroga-cuscinetto. Il negoziato è aperto, ne parleranno martedì ad Atene Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis: per la premier è un pontiere fra Ppe e i conservatori, per l'Italia un alleato visto che su tanti temi gli interessi sono allineati, anche sulla gestione dei migranti. Roma e Atene insistono perché sia concretamente affrontata dall'Ue a livello comunitario. La premier è stata invitata al Forum Ambrosetti a Cernobbio, ma il suo intervento sabato è ancora in attesa di conferma.

