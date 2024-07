Lunedì scattano i “tricolori” di Terza categoria a Quartu 

Scadute le iscrizioni, le parole lasciano il posto ai campi. Presentata ieri l'edizione 2024 dei Campionati Italiani di Terza categoria di tennis maschile e femminile di singolare e di doppio, che dal 2012 (con l'esclusione del 2020, per il lockdown) sono ospitati dai sei campi in green set dello Sporting Ct Quartu. Il torneo si disputerà da lunedì 8 a domenica 14 luglio, ma un dato indica già che sarà un'edizione da record: se nel 2023 i partecipanti nel tabellone maschile (vinto dall'alfiere del Tennis Elmas Mauro Testa) furono 128, allo stato attuale gli iscritti sono 131. Nel femminile, si sfiora quota 50: sono 47 le tenniste che cercheranno di iscrivere nell'albo d'oro il loro nome, come fece Anna Barlini Pischedda lo scorso anno (battendo in finale la sorella Valeria in un derby targato Tc Cagliari). «La Sardegna può dire la sua in questo momento straordinario», ha chiosato il presidente della Fitp Angelo Binaghi, presente al vernissage. ( a.bu. )

