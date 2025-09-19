VaiOnline
Lunedì riapre l’ambulatorio straordinario  

Da lunedì riapre l’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale in via Carducci 33, nella sede della guardia medica.

L’Asl 5, guidata dal commissario Federico Argiolas, ha preso questa decisione «per garantire la prosecuzione dell’assistenza sanitaria ai pazienti della dottoressa Gianfranca Atsoggiu, scomparsa di recente, ma anche agli altri eventuali pazienti rimasti senza medico di base dell’ambito di Oristano, che comprende anche i comuni di Palmas Arborea e Santa Giusta - si legge in una nota dell’Azienda sanitaria – Per la riattivazione dell’Ascot si sono rese disponibili le dottoresse Chiara Biagini e Simona Obino, che già svolgono le attività di assistenza ai pazienti della dottoressa Atsoggiu».

Una soluzione a quanto pare tampone visto che precisano sempre dall’Asl si resta «In attesa dell’espletamento delle procedure burocratiche legate al bando di sostituzione del posto rimasto vacante e, dunque, dell’individuazione di un nuovo medico di medicina generale per lo stesso l’ambito».

Il primo turno dell’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale in via Carducci sarà quindi lunedì 22 dalle 14 alle 19.

