Lunedì riapre il mercato di Is Bingias 

Il mercato di Is Bingias riapre lunedì. Sono terminati i lavori per mettere in sicurezza la struttura e sono state realizzate le decorazioni delle mura esterne, effettuate dall’artista Giorgio Casu.

La chiusura risale allo scorso 5 ottobre e ora l’amministrazione comunale, rispettando anche i tempi concordati, «restituisce alla cittadinanza una struttura rinnovata, più confortevole e sicura, grazie anche alla realizzazione di interventi chiesti dagli operatori che vivono ogni giorno il mercato».ØPer la riapertura verrà organizzata una cerimonia, alle 10, con la presenza del sindaco Massimo Zedda, della presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, dell’assessore alle Attività produttive, Carlo Serra, e dell’artista Giorgio Casu.

