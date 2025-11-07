VaiOnline
Sant’Elia.
08 novembre 2025 alle 00:31

Lunedì riapre il Centro di salute 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il blitz dei vandali che nella notte tra lunedì e martedì scorsi avevano danneggiato seriamente il contatore e l’impianto elettrico del Centro di salute di quartiere, in via Schiavazzi (inaugurato a luglio), era stato un colpo duro più dal punto di vista morale che non economico. Lunedì prossimo, però, il servizio che offre attività per un’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari gestiti da Comune e Asl, sarà nuovamente a completa disposizione del quartiere Sant’Elia. Tecnici e operai hanno concluso le operazioni di ripristino. Martedì prossimo una delegazione della Asl effettuerà un’ispezione nei locali anche in previsone di un incremento delle offerte sanitarie.

A causa dell’atto vandalico dei balordi, la Asl era stata costretta a chiudere l’ambulatorio mentre i Servizi sociali sono stati garantiti negli uffici de La Palma.

La mostra

Erano stati ridotti anche gli orari della mostra “Mappe del possibile”, appena inaugurata. Senza energia elettrica ovviamente non poteva esserci illuminazione artificiale. L’esposizione era visitabile solo durante le ore in cui c’era la luce naturale.

L’esposizione, ospitata nell’ex asilo di via Schiavazzi, resterà visitabile sino a giovedì 13 novembre (chiuso domenica 9), con orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, offrendo un’ulteriore opportunità di confronto e sensibilizzazione.

Promossa da ArteS – Spazio polivalente di Ascolto e Creatività, servizio del Comune di Cagliari gestito dal Centro sociale Panta Rei Sardegna coop sociale, la mostra rappresenta un momento importante di aggregazione e partecipazione collettiva. Inserita nel progetto “Anime sul filo”, l’iniziativa mira a valorizzare il ruolo dell’arte come veicolo di inclusione, favorendo il dialogo tra comunità e promuovendo il prendersi cura attraverso espressioni creative.

L’inaugurazione, avvenuta il 3 novembre scorso, ha già riscosso un crescente interesse tra visitatori e visitatrici, che hanno apprezzato l’impegno degli artesiani e degli operatori coinvolti. La presenza di opere realizzate con passione e sensibilità ha sottolineato l’importanza di creare spazi di ascolto e di relazione, dove l’arte diventa uno strumento di comunicazione e di crescita condivisa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Colpi ai portavalori, finisce a San Teodoro la fuga di Puligheddu

Il ricercato si è consegnato agli agenti della Squadra mobile 
Fabio Ledda
La storia

Cristina Berardi, il calvario da rapita raccontato in versi

L’alfabetiere della sofferenza descritto dalla ex maestra a Urzulei 
Federica Melis
Corte d’appello

Decadenza, udienza rinviata e polemiche

I legali di Todde: «Fercia non può partecipare». La replica: «Resto, ho servito la Repubblica» 
Francesco Pinna
La penalista cagliaritana interviene su Videolina

«Troppi pregiudizi nelle indagini sul mostro di Firenze»

L’avvocata Rita Dedola difese Vinci La serie tv e i riflettori sulla pista sarda 
Nicola Scano
La polemica

Cgil in piazza il 12 dicembre contro la manovra

Landini: «Prelevare l’1% ai più ricchi». Ironia di Meloni e Salvini: sempre di venerdì 
Monza

Calci e pugni alla modella, nessuno la aiuta

La donna si è difesa da sola. L’aggressore sarà rimpatriato:aveva già un foglio di via 
Medio Oriente

«La pace a Gaza è un impegno dell’Italia»

Il leader palestinese Abu Mazen da Mattarella e Meloni in due diversi incontri 