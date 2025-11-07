Lunedì riapre il Centro di salute 

Il blitz dei vandali che nella notte tra lunedì e martedì scorsi avevano danneggiato seriamente il contatore e l’impianto elettrico del Centro di salute di quartiere, in via Schiavazzi (inaugurato a luglio), era stato un colpo duro più dal punto di vista morale che non economico. Lunedì prossimo, però, il servizio che offre attività per un’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari gestiti da Comune e Asl, sarà nuovamente a completa disposizione del quartiere Sant’Elia. Tecnici e operai hanno concluso le operazioni di ripristino. Martedì prossimo una delegazione della Asl effettuerà un’ispezione nei locali anche in previsone di un incremento delle offerte sanitarie.

A causa dell’atto vandalico dei balordi, la Asl era stata costretta a chiudere l’ambulatorio mentre i Servizi sociali sono stati garantiti negli uffici de La Palma.

La mostra

Erano stati ridotti anche gli orari della mostra “Mappe del possibile”, appena inaugurata. Senza energia elettrica ovviamente non poteva esserci illuminazione artificiale. L’esposizione era visitabile solo durante le ore in cui c’era la luce naturale.

L’esposizione, ospitata nell’ex asilo di via Schiavazzi, resterà visitabile sino a giovedì 13 novembre (chiuso domenica 9), con orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, offrendo un’ulteriore opportunità di confronto e sensibilizzazione.

Promossa da ArteS – Spazio polivalente di Ascolto e Creatività, servizio del Comune di Cagliari gestito dal Centro sociale Panta Rei Sardegna coop sociale, la mostra rappresenta un momento importante di aggregazione e partecipazione collettiva. Inserita nel progetto “Anime sul filo”, l’iniziativa mira a valorizzare il ruolo dell’arte come veicolo di inclusione, favorendo il dialogo tra comunità e promuovendo il prendersi cura attraverso espressioni creative.

L’inaugurazione, avvenuta il 3 novembre scorso, ha già riscosso un crescente interesse tra visitatori e visitatrici, che hanno apprezzato l’impegno degli artesiani e degli operatori coinvolti. La presenza di opere realizzate con passione e sensibilità ha sottolineato l’importanza di creare spazi di ascolto e di relazione, dove l’arte diventa uno strumento di comunicazione e di crescita condivisa.

