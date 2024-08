Lunedì Pavoletti cerca la 50ª perla rossoblù 

A una “spolverata” dal cinquantesimo gol con la maglia del Cagliari. La partita di lunedì in Coppa Italia contro la Carrarese, primo impegno ufficiale della stagione per la squadra di Davide Nicola, potrebbe segnare un traguardo importante per Leonardo Pavoletti, almeno dal punto di vista statistico. Con le quattro reti realizzate lo scorso campionato, il 35enne attaccante toscano ha raggiunto quota 49 - tra Serie A, Serie B e Coppa - e Marco Sau al nono posto nella classifica dei marcatori rossoblù di tutti i tempi. Ora punta la cifra tonda, per avvicinarsi così a Daniele Conti e Luis Olivera, che si sono fermati, rispettivamente, a 51 e 55.

Fattore Domus

Subito un obiettivo, dunque, per Pavoletti che si appresta a iniziare l’ottava stagione in rossoblù, record assoluto di permanenza in una squadra per lui dopo aver girato (e segnato) in lungo e in largo – tra Viareggio, Pavia, Sassuolo, Juve Stabia, Casale, Virtus Lanciano, Varese, Genoa e Napoli – prima di trovare una stabilità. Sogna di rivivere ancora un’annata da doppia cifra, ha dichiarato appena cominciata la preparazione ad Asseminello. E quale occasione migliore per rompere il ghiaccio tra quattro giorni alla Domus dove, tra l’altro, ha segnato la maggior parte dei gol con la maglia rossoblù.

Quasi un derby

Sta bene il capitano, sia fisicamente che mentalmente. È stato gestito al meglio nel corso del ritiro in Val d’Aosta ed è già sul pezzo, come dimostra la rete al 93’ nell’amichevole con il Modena sabato scorso al “Braglia”. Una rete pesante per gli effetti che verrebbe potuto scatenare una sconfitta con un avversario di Serie B a una settimana dal via della della stagione. Il pari in extremis ha consentito così all’allenatore e alla squadra di preparare senza eccessiva pressione (e apprensione) il match con la Carrarese. Quasi un derby per lui, considerato che Livorno e Carrara distano 76 chilometri. E proprio contro la formazione toscana ha segnato la seconda doppietta in Serie C, dopo quella alla Triestina, quando giocava con la Virtus Lanciano, nel 2012. Già l’aveva sfidata ai tempi del Viareggio, tre stagioni prima, all’esordio nella Seconda Divisione della Lega Pro dopo aver rotto il ghiaccio in D con l’Armando Picchi. Pavoletti aveva ai tempi 24 anni, aveva già conosciuto la futura moglie Elisa e certo non immaginava che l’avrebbe sposata in Sardegna e che entrambi i figli sarebbero nati a Cagliari, molto più di una seconda casa ormai per loro, al di là dell’aspetto calcistico.

Stesso obiettivo

Ventidue stagioni dopo è tutta un’altra storia. L’obiettivo, però, è lo stesso: gonfiare la rete. Nel pre-campionato, il capitano rossoblù ha ricominciato a farlo anche di testa, il suo marchio di fabbrica sino a qualche anno fa. E ha dimostrato di avere un buon feeling con l’ultimo arrivato Piccoli. Potrebbero, tuttavia, scambiarsi il testimone a gara in corso lunedì. Nicola non ha ancora deciso chi dei due partirà dall’inizio, presumibilmente l’ex Lecce, magari in coppia con Luvumbo. Arriverà comunque il momento di Pavoletti, sempre lui.

