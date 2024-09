Lunedì parte il servizio della mensa scolastica 

“Mensa scolastica al via il 30 settembre”. Il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni evidenzia l’importante appuntamento come uno degli obiettivi raggiunti e che vanno ad aggiungersi agli auguri fatti a tutti i bambini che hanno cominciato l’anno scolastico. «Un servizio importante per i nostri piccoli - ha detto il sindaco - per i quali ci siamo impegnati ottenendo le garanzie di avvio nel più breve tempo possibile». La comunicazione è stata data nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale. L’occasione è stata colta anche per aprire margini di riflessione sui disagi subiti dagli alunni negli ultimi anni per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli edifici. (s. g.)

