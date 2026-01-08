Lunedì lo scontro diretto con il Genoa a Marassi 

Il girone d’andata è appena finito e fra tre giorni inizia quello di ritorno per il Cagliari che, lunedì appunto, sarà impegnato contro il Genoa, sempre in trasferta e sempre con fischio d’inizio alle 18.30. I rossoblù di Pisacane, nell’Isola già da ieri sera, si ritroveranno questa mattina al Crai Sport Center di Assemini per riprendere gli allenamenti.

In gruppo anche Zé Pedro, che si è ormai lasciato alle spalle l’infortunio, d’accordo con staff medico e tecnico ha scelto, però, di non forzare e punta a questo punto a una convocazione per la sfida di Genova. Sotto osservazione Rog. Sempre indisponibili Deiola e Folorunsho che ne avranno almeno per un mesetto. Tempi di recupero decisamente più lunghi per Belotti e Felici. Per quest’ultimo, addirittura, se ne riparla la prossima stagione.

Il match con i grigiorossi di Davide Nicola non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico. Considerati i tempi così ristretti tra una gara e l’altra non è tuttavia escluso un ricco turnover in ogni reparto, soprattutto in attacco.

Cagliari e Genoa si ritrovano dopo un mese e mezzo circa. All’andata alla Domus fini con uno scoppiettante 3-3. Borrelli il gran mattatore con una doppietta, di Esposito l’altro gol isolano. A segno per il Grifone (sulla panchina c’era già De Rossi) invece Vitinha, Østigård e Martin.

