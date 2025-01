Lunedì le nozze Ita-Lufthansa, Eberhart nuovo ad 

Pronta al decollo Ita-Lufthansa: lunedì, secondo le attese, la compagnia aerea tedesca entrerà nel capitale della “newco” nata dalle ceneri di Alitalia. La data è filtrata da un incontro con i dipendenti del ceo della compagnia tedesca Carsten Spohr, di cui ha parlato per prima l'agenzia tedesca Dpa. Sulla notizia si trovano riscontri da fonti informate, anche se dal Mef non trapela nulla salvo che «entro gennaio» si chiuderà questa fase. Da Francoforte invece Lufthansa conferma solo che «l'operazione avverrà all'inizio del 2025».

Da quanto si è appreso, comunque, l'incontro di Spohr con i dipendenti si è tenuto già a dicembre. Il closing segue il via libera dalla Commissione europea a inizio dicembre e la delibera dell'assemblea della compagnia italiana sull'aumento di capitale. L'operazione vedrà Lufthansa entrare inizialmente al 41% di Ita Airways sottoscrivendo la ricapitalizzazione da 325 milioni di euro, per rilevare la compagnia in due fasi successive entro il 2033 investendo 830 milioni. Una successiva assemblea degli azionisti Ita procederà alla nomina del nuovo Cda, che in linea agli accordi annunciati sarà allargato da 3 a 5 consiglieri. Tre saranno rappresentanti del Mef, incluso il presidente, e due saranno indicati da Lufthansa, tra i quali il nuovo ad, che secondo tutte le indiscrezioni sarà Joerg Eberhart, oggi capo delle strategie di Lufthansa.

