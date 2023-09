Lunedì la Fiorentina non avrà Biraghi  

Il pareggio di Frosinone brucia. Perché la Fiorentina, dopo il vantaggio del solito Nico Gonzalez, si è fatta riprendere dalla squadra di Di Francesco e perché allo “Stirpe” si è fermato Biraghi, che potrebbe essere costretto a un lungo stop.

Biraghi out

La vittoria avrebbe proiettato la Viola a quota 13 punti, insieme alla Juventus e in piena zona Champions. E invece la squadra di Italiano si ritrova a ragionare sulle solite disattenzioni che rendono vano quanto costruito in precedenza. E a Frosinone la Fiorentina ha perso Biraghi. L'esterno mancino ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, da valutare con esami strumentali. Certo il suo forfait lunedì contro il Cagliari, un'assenza che si aggiunge a quella di un altro specialista nel ruolo, il brasiliano Dodò.

Pausa

Ieri pomeriggio era in programma la ripresa degli allenamenti, ma Italiano, visti i tanti impegni ravvicinati, ha deciso di concedere ai suoi un giorno di riposo. Oggi quindi la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni. Intanto quello di lunedì col Cagliari dell'ex viola Ranieri. Poi, giovedì, la sfida di Conference contro gli ungheresi del Ferencvaros e domenica la trasferta sul campo del Napoli campione d'Italia. Ecco perché Italiano, nella gara di lunedì contro i rossoblù, potrebbe far rifiatare qualcuno dei suoi, col solito ballottaggio in attacco tra Nzola e Beltran, fin qui entrambi poco convincenti. (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA